​​​​​​​عضوة في منسقية مؤتمر ستار تدعو النساء لتنظيم أنفسهن لمواجهة موجة العنف المتصاعدة ضدهن

تتصاعد في أجزاء كردستان الأربعة وتيرة استهداف السياسيات والمثقفات اللواتي يعملن على تنظيم المجتمع وتعريف النساء بحقوقهن في ظل الأنظمة الاستبدادية والرأسمالية التي تحكم أراضي كردستان المحتلة.

ويأتي استهداف النساء واعتقالهن بتهم وحجج واهية في إطار طمس هوية المرأة الحقيقة، وسلبها لحقوقها في المجتمع وإبقائها رهن الذهنية الذكورية والأنظمة السلطوية.

وفي هذا السياق، أوضحت عضوة منسقية مؤتمر ستار في روج آفا، ريحان لوقو، "عندما نتحدث عن استهداف السياسيات، فإننا نتحدث عن استهداف المرأة الكردية بشكل خاص على أرض كردستان وعلى مستوى الشرق الأوسط".

وبيّنت عضوة المنسقية سبب الاستهداف المستمر للمرأة الكردية السياسية التي تعمل من أجل الحفاظ على الهوية الكردية وحمايتها وتسعى لنيل الشعوب حريتها، وفي مقدمتها المرأة، بأنه نتيجة رفع مستوى النضال والمقاومة والعمل الثوري ضد الذهنية الذكورية والأنظمة الرأسمالية والتي بدأت بجني ثماره.

وأشارت ريحان إلى أن المرأة تعرضت في رحلة نضالها من أجل نيل حقوقها في المجتمع الذي يحكمه عادات وتقاليد ذكورية لكافة أشكال العنف الجسدي والنفسي، على مر التاريخ.

خطف وقتل ممهنج للنساء الكرديات

وقالت ريحان لوقو إن: "الأنظمة الرأسمالية التي تحاول تثبيت أقدامها على أرض كردستان وفرض نفسها بالقوة، تمارس كافة أشكال العنف لطمس هوية المرأة في المجتمع".

وأضافت "أخذت المرأة الكردية على عاتقها مسؤولية قيادة النضال والمقاومة دون انقطاع ضد هذه الأنظمة على مستوى عالمي، وكان أول ما واجهته انتهاكات دولة الاحتلال التركي بحق النساء بشن عمليات خطف وقتل ممنهج بحق السياسيات، وجميع هذه الجرائم ترقى إلى جرائم حرب".

ففي الـ 12 من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2019، إبان هجمات الاحتلال التركي على سري كانيه وكري سبي، استهدفت مجموعة من مرتزقة "أحرار الشرقية" التابعة للاحتلال التركي، الأمينة العام لحزب سوريا المستقبل، هفرين خلف على الطريق الدولي M4.

أسلوب استهداف واحد

ورأت عضوة منسقية مؤتمر ستار، ريحان لوقو، أن النساء اللواتي يؤمنّ بفكر وفلسفة وأيديولوجية معينة، ويحاربن من أجل حماية لغتهن وثقافتهن ووجودهن، يواجهن تهديدات حقيقية وبأشكال متعددة في عموم كردستان، وتنتهج الأنظمة أسلوب واحداً في استهداف المرأة.

يذكر أنه في 23 حزيران/ يونيو عام 2020، استهدفت طائرة مسيّرة للاحتلال التركي منزل المواطنة أمينة ويسي، ما أدى إلى استشهاد عضوة منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات، زهرة بركل، وعضوة الإدارة في مؤتمر ستار، هبون ملا خليل، وصاحبة المنزل.

وفي باكور كردستان تتعرض السياسيات والناشطات الحقوقيات الكرديات لاعتقالات مستمرة على يد السلطات التركية، مثل البرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطية، رمز نضال ومقاومة المرأة ليلى كوفن، التي حُكم عليها بالسجن عدة مرات بتهم واهية، والرئيسة السابقة لحزب (HDP)، فيغن يوكسكداغ، التي تتعرض للاعتداء والمحتجزة كرهينة في سجن الفاشية التركية.

وذكرت ريحان لوقو مقولة للقائد أوجلان "قبل ظهور حركة الحرية كانوا يقولون إن المرأة الكردية امرأة جاهلة ومتخلفة"، وفي مقارنة بين ما حققته المرأة الكردية سابقاً والوقت الراهن "نرى اليوم أن المرأة الكردية تعتبر رمز المقاومة لكافة النساء في العالم، من الناحية السياسية والعسكرية والتنظيمية والدبلوماسية، وأصبحت مثالاً يحتذى به على مستوى العالم، بعد ظهور حركة الحرية بقيادة القائد أوجلان، وثورة روج آفا التي سميت بثورة المرأة، خير دليل على ذلك".

"يجب محاسبة تركيا على جرائمها"

واعتبرت ريحان لوقو "أن الجرائم التي ترتكبها الدول الرأسمالية والمحتلة لكردستان هي جرائم ضد الإنسانية ومخالفة للقوانين الدولية التي أصدرتها الأمم المتحدة، بما فيها قوانين مناهضة العنف ضد المرأة"، مشددة على أن دولة الاحتلال التركي تخرق القوانين ويجب محاسبتها.

ورأت العضوة في منسقية مؤتمر ستار في روج آفا أن كل الأطراف التي تلتزم الصمت أمام الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق المرأة في أجزاء كردستان هي شريكة في هذه الجرائم، وقالت: "يرفضون أن تكون المرأة رمزاً لمجتمعها وحريتها وحامية لهويتها".

وطالبت ريحان لوقو جميع النساء في العالم برفع وتيرة النضال والمقاومة في وجه التهديدات والانتهاكات بحق المرأة، وتنظيم أنفسهن وتوحيد صفوفهن لحماية مكتسبات ثورتهن، وبناء مجتمع حر، مستشهدة بمقولة للقائد أوجلان "بامرأة حرة تتأسس أسرة حرة، وبأسرة حرة نؤسس مجتمعاً حراً".

(ي م)

ANHA