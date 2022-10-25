​​​​​​​عضوة القيادة العامة لـ YPJ: نهج بيريتان يزداد إصراراً وقوة لمواجهة الاحتلال والخيانة في كردستان

في الذكرى الـ 30 لاستشهاد المناضلة بيريتان (كلناز قره تاش) التي واجهت فكرة عدم الاستسلام للاحتلال والخيانة بعمليتها الفدائية، وأصبحت ريادية ومثال المرأة الجسورة التي لم تستسلم، تحدثت عضوة القيادة العامة لوحدات حماية المرأة (YPJ)، روهلات عفرين لوكالتنا، وأثنت على إرادة وإصرار المرأة في نضالها من أجل الحرية.

في شخصية الشهيدة بيريتان، استذكرت روهلات عفرين جميع شهداء الحرية، وحيت نضال ومقامة المرأة، وأكدت بأن الشهيدة بيريتان وعبر عمليتها، بنت ثقافة البطولة، وتابعت: "بلا شك هناك الكثير من النساء في تاريخ كردستان يشهد لهن بمواقفهن البطولية، اللاتي واجهن الهجمات والمجازر التي ترتكب بحق شعبهن بالمقاومة ورفضن الاستسلام، كزريفة الديرسمية، والشهيدة بيريتان أيضاً تبنت هذا النهج ورفضت الخنوع والاستسلام للاحتلال والخونة".

روهلات عفرين ذكرت هجمات دولة الاحتلال التركي بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) ضد حركة التحرر الكردستانية في عام 1992، ولفتت الانتباه إلى مقاومة الشهيدة بيريتان ضد هذه الهجمات، قائلة: "الشهيدة بيريتان أبدت موقفاً واضحاً ومقاومة بطولية، وقاومت حتى الرصاصة الأخيرة ولم تستسلم، وبعمليتها قالت لا للاحتلال والخيانة".

ونوهت روهلات عفرين إلى نضال ومقاومة المرأة في الـ 30 عاماً التي تلت استشهاد المناضلة بيريتان. وأضافت: "إرادة وتجييش المرأة هو نتاج نضال الرفيقة بيريتان، فوحدات حماية المرأة التي قاومت الاحتلال التركي وهجمات مرتزقة داعش على شعبنا وأرضنا، استمدت فكرها وقوتها من بيريتان، وهي الآن تمثل نهجها وثقافتها، حتى انتشرت في كامل الشرق الأوسط. نحن كوحدات حماية المرأة في مواجهة الاحتلال والخيانة والظلم، لم نستسلم ولن نستسلم. فنهج بيريتان يمثل نهج الفداء والقيادة وتجييش المرأة. ونحن كوحدات حماية المرأة سنواصل السير على هذا النهج".

وشددت عضوة القيادة العامة لوحدات حماية المرأة، روهلات عفرين، "في الذكرى الـ 30 لاستشهاد الرفيقة بيريتان، لا يزال المناضلون المدافعون عن قضية تحرر الشعب الكردي يتعرضون لهجمات كثيرة". وأكدت: "تلك الذهنية وهجمات عام 1992 مستمرة حتى اليوم الراهن، وبالمقابل هناك مقاومة تستمر بالاتساع".

وقالت: "ومؤخراً إثر استخدام دولة الاحتلال التركي بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) الأسلحة الكيماوية، استشهد 17 مقاتلاً ومقاتلة من قوات الكريلا، مرة أخرى يعيد التاريخ نفسه، وبالمقابل موقف ومقاومة الشهيدة هلبست كوجرين ومافا روج والعشرات من الشهداء خرجت للعلن، ومرة أخرى رفضوا الاستسلام، وقاموا ضد الخيانة، مؤكدين أن لا أحد يستطيع كسر إرادتنا، وهذا يمثل حقيقة عملية الشهيدة بيريتان".

في ختام حديثها، أكدت عضوة القيادة العامة لوحدات حماية المرأة، روهلات عفرين، "بأن المجازر الكيماوية التي ارتكبها صدام كانت تهدف لإبادة الشعب الكردي، وهذا يتكرر اليوم"، وقالت: "لكن روح بيريتان المقاومة والتي رفضت الاستسلام تتطور، ونحن علينا كنساء في روج آفا وروجهلات وعموم كردستان والشرق الأوسط، إذا أردنا المضي نحو الحرية والنصر لقضية المرأة، وتقوية النضال في جميع الساحات التمسك بنهج بيريتان".

(خ ع)

ANHA