​​​​​​​عضوة البرلمان الأوروبي تستطلع واقع مؤسسات المرأة في شمال وشرق سوريا

تستكمل عضوة البرلمان الأوروبي هانا نيومان جولتها في شمال وشرق سوريا، بهدف الاطلاع على آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة من كافة النواحي، وواقع أهالي المنطقة.

زارت هانا نيومان، اليوم، مؤسستين خاصتين بالمرأة في شمال وشرق سوريا، فزيارتها الأولى كانت لمجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، وهي مظلّة سياسية حقوقية اجتماعية وثقافية، تضم منظمات المرأة وتنظيماتها في الأحزاب السياسية وممثلات عن المجالس وتنظيمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا المرأة والشخصيات النسائية المستقلة والشبيبة النسائية.

واستقبلت عضوة البرلمان الأوروبي بمركز المجلس في مدينة قامشلو عضوات منسقية مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا "آسيا عبدالله، نارين متيني، تاز باشا، سهام عموكه، جيان حسين".

وخلال الزيارة عقد اجتماع بين البرلمانية والمسؤولين في مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، وكان الاجتماع مغلقاً أمام وسائل الإعلام.

وتعقيباً على ما جاء في اللقاء تحدثت عضوة منسقية مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا جيان حسين لوكالتنا قائلة: "الزيارة جاءت بناء على طلب عضوة البرلمان الأوروبي للتعرف على المجلس وآلية عمله، وبنيته التنظيمية ونظامه الداخلي، وكيفية تعامله مع المرأة وضمان حقوقها".

أما في لقائها الثاني فالتقت مسؤولين في مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة، وضم كلاً من "رئيسة المركز مزكين حسن، ونائبتها عطية يوسف".

تمحور اللقاء حول آلية عمل المركز وما استطاعت من توثيق فعاليات ونشاطات المرأة في سوريا وشمال وشرق سوريا على وجه الخصوص، والانتهاكات التي تُرتكب بحقها ولا سيما في المناطق التي تحتلها تركية ومرتزقتها ممّن يسمون "الجيش الوطني السوري"، وكيفية التعامل مع هذه الانتهاكات, والجهات التي يتم مدّها بالوثائق والدراسات التي يعدّها المركز .

وكانت قد وصلت عضوة البرلمان الأوروبي هانا نيومان، الخميس الماضي، لمناطق شمال وشرق سوريا عبر معبر سيمالكا الحدودي، والتقت العديد من المسؤولين في الإدارة الذاتية وكذلك في قوات سوريا الديمقراطية.