​​​​​​​عضوة أكاديمية الجنولوجيا: لن يتمكّنوا من إيقاف علم المرأة

تحدّثت عضوة أكاديمية الجنولوجيا؛ روهلات عارف لوكالتنا، وقيّمت قتل النساء الرائدات، المؤتمر العالمي الثالث للنساء القاعديات في تونس وأهمية أعمال الجنولوجيا. وذكرت روهلات أنّ القوى الحاكمة تخاف من الرائدات في أيديولوجية تحرير المرأة وأشارت إلى أنّه بإمكان علم الجنولوجيا إحداث تغييرٍ في المجتمع.

وأشارت روهلات عارف إلى الانتفاضات المندلعة في روجهلات كردستان وإيران بقيادة المرأة والتي تمتدّ شيئاً فشيئاً، وقالت: "إنّ هذه انتفاضةٌ أيديولوجية واحتجاج نسائي. ولهذا تحوّل إلى ثورة نسائيّة. وقد أًصبحت الكرديّة جينا أميني التي قُتلت على يد نظام الملالي في إيران الشرارة التي أشعلت هذه الثورة".

"يخافون من رائدات أيديولوجية حرية المرأة"

وذكرت روهلات عارف أنّ هذه الشرارة بدأت بالامتداد إلى العالم أجمع وأنّها تعبّر عن صوت الشعوب وتابعت حديثها قائلةً: "إمّا أن يتمّ تغيير الأنظمة الحاكمة أو إسقاطها. نحن نقدّم إيران كمثال لكن تركيا أسوأ منها. فوضع المعتقلين في السجون التركية ليس أفضل من الوضع في إيران. إنّ السجون تمتلئ ويتمّ انتهاك حقوق الإنسان يوماً بعد يوم. كما أنّ الديمقراطية وحرية المرأة في أسوأ حالاتها هناك. إنّهم يطبّقون الاحتلال فكريّاً وعمليّاً. فهم يخافون من النساء الرائدات اللواتي تلعبن الدور الرئيس في أيديولوجيّة حرية المرأة. ولهذا فقد وقع الهجوم الذي استهدف رفيقتنا ناكهان آكارسال بهدفٍ فكري. لن تتمكّن أساليب المحتلين هذه من إعاقة علم المرأة والتغييرات والتحولات التي تؤدّي إليها".

كان المؤتمر النسائي في تونس خطوةً مهمّة

عُقد بين الـ 4 و9 من شهر أيلول المنصرم، المؤتمر العالمي الثالث للنساء القاعديات في مدينة تونس والذي استمر لست أيام متتالية بحضور عضوات الجنولوجيا ونساء أخريات من مختلف أنحاء العالم.

وأشارت روهلات عارف إلى أنّ هذا المؤتمر قد انعقد بهدف التعارف وحل المشاكل وتابعت حديثها قائلةً: "وأوضح المؤتمر أنّ مشاكل جميع النساء واحدة. وتمّت خلالها مناقشة قضايا التمييز وعدم المساواة، والاقصاء من المجتمع، وتزويج القاصرات ومحاولات منع حرية المرأة. لقد كان هذا المؤتمر خطوة مهمّة من أجل حلّ هذه القضايا. وقد حضرت النساء المؤتمر بملابسهنّ التقليديّة. كما تمّ عقد العديد من ورش العمل المختلفة. ونحن أيضاً قدّمنا أعمالنا الثقافية. لقد كان تعارف النساء على بعضهنّ البعض في مثل هذا المكان أمراً في غاية الأهميّة. كما كانت فرصةً كبيرة لمعرفة المشاكل المختلفة التي تعاني منها المرأة. وقد ظهرت طرق وأساليب مختلفة لحلّ هذه المشاكل".

يُشار إلى أنّ المؤتمر العالمي للنساء القاعديات يُعقد كلّ خمسة أعوام في أماكن مختلفة حول العالم. وأوضحت روهلات عارف أنّه قد يُعقد مستقبلاً في شمال وشرق سوريا أيضاً وهذا يتوقّف على حالة الحرب وظروف المنطقة. وتابعت حديثها قائلةً: "تمّ تقديم هذا الاقتراح في المؤتمر بالفعل، لكن لم يتمّ اتّخاذ قرارٍ بهذا الخصوص بسبب وضع المنطقة والهجمات الحاليّة. بعد المؤتمر وحتّى الآن؛ تجري الأنشطة التدريبية مع نساء الشرق الأوسط عبر الانترنت. كما أنّنا ننظّم معاً فعالياتٍ مشتركة أيضاً".

بإمكان الجنولوجيا إحداث تغييرات في المجتمع

وذكرت عضوة أكاديمية الجنولوجيا؛ روهلات عارف أنّهم سيواصلون أعمالهم بشكلٍ أقوى وقالت: "تمّ القيام بالعديد من الأعمال بعد المؤتمر؛ إذ عقدنا لقاءاتٍ عديدة مع الأحزاب والشبيبة والمثقفين. وقد كانت اقتراحاتنا للمؤتمر هي؛ كيف نقوم بإحياء العلم الحقيقي، وكيف نعود إلى جذورنا التاريخية، ما هو الدور الذي لعبته المرأة عبر التاريخ، وما الدور الذي يمكن للمرأة أن تلعبه في هذا الوقت. إنّ علم الجنولوجيا علمٌ اجتماعي وتلتفّ النساء حوله. يمكن للجنولوجيا إحداث تغييرات في المجتمع".

(د ك/ ر)

ANHA