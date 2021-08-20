​​​​​​​عضوات مؤتمر ستار:PDK  وداعش وتركيا يتشاركون في معاداة المرأة

واعتقلت سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني ثلاث عضوات من منظمة المرأة الكردستانية أثناء عودتهنّ من إحياء مراسم الذكرى السنوية السابعة للإبادة الإيزيدية في شنكال، في الخامس من آب/أغسطس الجاري في هولير.

ومنذ اعتقال العضوات الثلاث (خولة محمد حسين، جوانا عبد الحقي، سيرانا أحمد حسن) لا يزال مصيرهن مجهولاً، فيما أفادت آخر الأنباء بأن صحة إحدى أعضاء المنظمة تدهورت وحالتها حرجة.

وكانت منسقية مؤتمر ستار، قد طالبت الحزب الديمقراطي الكردستاني عبر بياني كتابي أصدرته في وقت سابق، بالإفراج عن السياسيات الثلاث بأقصى سرعة.

فيما دعت إدارة منظمة المرأة الحرة الكردستانية RJAK المنظمات النسائية في جنوب كردستان والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان والمؤسسات المعنية، بالتحرك من أجل إطلاق سراح أعضاء المنظمة.

في هذا الصدد، قالت عضوة مؤتمر ستار في إقليم الفرات، بيريفان جمعة إن "الديمقراطي الكردستاني PDK يشارك دولة الاحتلال التركي في تنفيذ المخططات التي تستهدف الكرد، لكن عليه التراجع عن تصرفاته بدلاً من خدمة الأعداء".

وأضافت "الذهنية التي يتعامل بها الحزب الديمقراطي الكردستاني تجاه المرأة هي نفس ذهنية مرتزقة داعش ودولة الاحتلال التركي، فالمرأة السياسية دائماً مستهدفة والسبب واضح لأنها تُطالب بحقوقها وحقوق كافة النساء، وهذا يتعارض مع أصحاب الفكر الذكوري".

وتساءلت بيريفان قائلة "لماذا في اليوم الذي صادف الذكرى السنوية لمجزرة الإبادة بحق شنكال قامت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني بخطف الممثلات الثلاث. هل ارتكبن جرماً؟"

ومضت قائلة: "إن هذا يدل على تورطه في الإبادة التي حصلت قبل سنوات"، وطالبت بيريفان الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكشف الفوري عن مصير ممثلات تنظيم المرأة وأيضاً مصير مقاتلي الكريلا المختطفين في ناحية خليفان بباشور كردستان منذ 26 تموز الماضي.

ثورة المرأة تتعارض مع مخططاتهم

ومن جانبها قالت عضوة مؤتمر ستار في إقليم الفرات، ديروك مسكو إن "المرأة تقود اليوم ثورة تسعى من خلالها إلى كسر قفص العبودية الذي قيّد المرأة وأحلامها"، مبيّنة أن هذه الثورة تتعارض مع مخططات "مَن لا يتحملون رؤية قوة المرأة".

وأشارت ديروك إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يرتكب أخطاءً تاريخية، لكن عليه أن يطلق سراح المختطفات الثلاث ويعدِل عن سلوكه العدائي تجاه إخوته الكرد، ويقف إلى جانب الكرد بدلاً من الوقوف إلى جانب أعدائهم.

وناشدت ديروك في ختام حديثها النساء للخروج إلى الساحات مطالبات بحرية الممثلات الثلاث.

يشار أن مجموعة من الناشطات والصحفيات أطلقن مؤخراً حملة جمع التواقيع مطالبة بإطلاق سراح العضوات الثلاث، وناشدن الجميع للمشاركة.

(ن ك/ س و)

ANHA