​​​​​​​عضوات مؤتمر ستار: PDK يرفض تسليم الجثامين لمنع فضح مشاركة قواته مع الفاشية التركية  

دخلت خيمة الاعتصام المستمرة في معبر سيمالكا الحدودي شهرها الثاني، وسط رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني تسليم جثماني الشهيدين تولهلدان رامان وسردم جودي اللذين استشهدا في كمين خليفان إلى ذويهما وعدم استجابته لمطالب أمهات الشهداء والمعتصمين.

وكان مسلحو الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد نصبوا في الـ 28- 29 آب/ أغسطس الماضي، كميناً غادراً لـ 7 مقاتلين من الكريلا في ناحية خليفان، أسفر عن استشهاد 5 مقاتلين وأسر واحد مصاب، فيما نجا السابع، حسب بيان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي.

وعلى هامش مشاركة عضوات مؤتمر ستار في خيمة الاعتصام المستمرة منذ الـ 5 تشرين الأول المنصرم، أجرت وكالتنا لقاء مع إداريات مؤتمر ستار.

وقالت عضوة منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة، أفين باشو: "إن كردستان احتلت وقسّمت إلى أربعة أجزاء من قبل المحتلين، ومنذ ذلك الوقت يناضل الشعب الكردي ضدهم، وقدم آلاف الشهداء في سبيل تحرير أرضه، ولكن للأسف منذ ذلك الوقت لم ينتهِ خط الخيانة من قبل بعض النفوس الضعيفة لخدمة عدو الشعب الكردي".

واستنكرت "خيانة الديمقراطي الكردستاني في استهداف مقاتلي الكريلا ورفضه تسليم جثامين الشهداء الذين استشهدوا على يد قواته في خليفان، لذا تعتصم أمهات السلام وذوو الشهداء تحت خيمة الاعتصام وبمشاركة الأهالي ومؤسسات المجتمع في إقليم الجزيرة للمطالبة بتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم".

وتابعت أفين باشو حديثها، قائلة: "إن مشاركة مؤتمر ستار في خيمة المقاومة هي رسالة إصرار على تصعيد النضال والاستمرار في الاعتصامات حتى استلام جثامين شهدائنا"، مستنكرة سياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني والفئة الحاكمة من عائلة البارزاني ضد الشعب الكردي في الوقت الذي تتعرض فيه روج آفا لهجمات عسكرية وسياسية على يد الأعداء والنفوس الضعيفة من أبناء الشعب الكردي".

وأرجعت عضوة منسقية مؤتمر ستار، أفين باشو، رفض الديمقراطي الكردستاني تسليم جثامين الشهداء إلى عدة أسباب منها "محاولة إخفاء فضيحة مشاركة قواتهم في التحالف مع الفاشية التركية وإنكارهم لاستهداف قوات الكريلا، بالإضافة إلى استخدام الأسلحة الكيماوية في الحملة الفاشية التركية على جبال كردستان، رغم تأكيدها من قبل منظمات دولية، ولإخفاء جرائم الفاشية التركية يرفض الديمقراطي الكردستاني تسليم الجثامين إلى ذويهم".

وبدورها قالت روهلات مسلم، الناطقة باسم لجنة التدريب لمؤتمر ستار في مقاطعة قامشلو، بعد دخول الاعتصام شهره الثاني في معبر سيمالكا الحدودي، لا زالت الفعالية مستمرة للمطالبة بتسليم جثامين الشهداء الذين استشهدوا في الكمين الغادر"، مؤكدة أن "رفض الديمقراطي الكردستاني تسليمها منافٍ للقيم".

وأشارت روهلات إلى أن صمت باشور والحزب الديمقراطي الكردستاني وعدم الاستجابة لمطالب المعتصمين يأتي نتيجة "خوفهم من إظهار حقيقة خيانتهم وتحالفهم مع الفاشية التركية أمام الرأي العام والشعب الكردي في استهدافهم لمجموعة من قوات الكريلا في كمين غادر في منطقة خليفان".

وأضافت "إن الهدف من خيمة الاعتصام هو تسلّم جثامين الشهداء، وستستمر هذه الخيمة حتى تحقق أهدافها في تسلّم جثامين الشهداء والوقوف في وجه خيانة الديمقراطي الكردستاني التي ينتهجها حيال الشهداء وذويهم".

واختتمت روهلات مسلم حديثها بالقول: "لا يخفى على أحد، أن الأمهات يتألمن لأوجاع بعضهن البعض"، وناشدت أهالي باشور كردستان وخاصة أمهات الشهداء والسلام بالوقوف في وجه سياسة الديمقراطي الكردستاني والضغط عليه لتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم.

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ANHA