​​​​​​​عضوات مؤتمر ستار يتعهدن بالنضال من أجل ليلى كوفن

استنكرت عضوات مؤتمر ستار في ناحية الدرباسية, اعتقال البرلمانية ليلى كوفن، وقالت الإدارية في مؤتمر ستار، خناف علي "لا ننسى أن البرلمانية ليلى كوفن قد أضربت عن الطعام من أجل القائد عبدالله أوجلان, ومن خلال اعتقالها تتعمد تركيا استهداف المرأة".

وناشدت خناف علي، جميع النساء للنضال والخروج إلى الساحات حتى الوصول إلى حرية السياسية ليلى كوفن, وموسى فارس وتحرير القائد أوجلان.

من جانبها، بيّنت العضوة في مؤتمر ستار، روجين مصطفى, تعدّ ليلى كوفن المقاوِمة والمناضِلة في سبيل تحرير القائد عبد أوجلان من أيدي الاحتلال التركي, وهدف تركيا الأساسي هو كسر إرادة المرأة.

ولفتت روجين، أنهم سينظمون فعاليات "من أجل تحرير القائد أوجلان, وإخراج كل السياسيين من سجون السلطات التركية ومن بينهم ليلى كوفن, وموسى فارس".

(هـ ن)

ANHA