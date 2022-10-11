​​​​​​​عضوات مركز أبحاث جنولوجي: المرأة الثائرة هاجس للأنظمة الحاكمة

استشهدت صباح الثلاثاء الفائت، الناشطة والأكاديمية ناكهان أكارسال، إثر هجوم مسلح تعرضت له أمام منزلها في حي بختياري بمدينة السليمانية بباشور (جنوب كردستان).

ففي الوقت الذي طالب فيه أهالي شمال وشرق سوريا وشعب باشور، حكومة باشور بتوضيح موقفها من هذه الهجمات التي تتم على أراضيها، زار رئيس جهاز استخبارات دولة الاحتلال التركي، هاكان فيدان، هولير والتقى هناك بالجبهة التركمانية العراقية.

وفي سياق ردود الفعل المنددة بالهجوم المسلح الذي تعرضت له الناشطة ناكهان أكارسال، أكدت الناطقة باسم مركز أبحاث جنولوجي في حلب روجيان حسين، أن استهدافها ليس إلا لخوف الأنظمة الحاكمة من نضال ووعي المرأة الحرة.

واستنكرت استهداف الناشطة ناكهان أكارسال، في مدينة السليمانية، وقالت: "على الرغم من أن مدينة السليمانية مدينة كردية، إلا أنه يتم فيها استهداف ناشطة نسوية كردية أمام منزلها، وهذا محل إدانة واستنكار".

المرأة الثائرة هاجس الأنظمة الحاكمة

وللبحث عن أسباب استهداف الأنظمة السلطوية للنساء، أكدت روجيان أنه انتقام من مكتسبات المرأة وما حققته عبر نضالها وكفاحها ضد الأنظمة الحاكمة والذهنية الذكورية، بقولها "يتميز القرن الحادي والعشرين، بكفاح المرأة وسعيها نحو التحرر، كما الحال الآن في إيران والانتفاضات التي تُقام فيها بقيادة المرأة".

وأضافت: "وفي روج آفا أيضاً الثورة مستمرة بمشاركة المرأة، لذلك تُستهدف النساء الواعيات والثائرات في وجه الأنظمة الديكتاتورية، كما فعلوا بالناشطة ناكهان، وذلك لخوفهم من تقدم المرأة وتحقيقها الإنجازات والانتصارات، فهذا ما يثير غضبهم لأنها على حد زعمهم تهدد نظامهم الحاكم".

أشارت روجيان إلى أن علم المرأة الذي طرحه القائد أوجلان أصبح من أكبر هواجس الأنظمة الحاكمة "حتى الآن، لم يتم الاعتراف بعلم المرأة؛ لأنه يعتمد في أساسه على المجتمع والمرأة"، مبيّنة أن كل امرأة تطالب بحقها "يضعون أمامها حاجزاً وعائقاً لتتوقف عن عبوره إلى الحرية".

على النساء دعم بعضهن

وعن ردود الفعل المناهضة لاستهداف الناشطة ناكهان أكارسال، شددت روجيان "على النساء رفع وتيرة النضال للتحرر من النظام الحاكم القائم"، داعية جميع النساء الثائرات والساعيات إلى الحرية رفع أصواتهن وعدم الخضوع لأحد ودعم حركات النساء كافة ومنها انتفاضة النساء في إيران.

ثورة المرأة مستمرة

بدورها، استنكرت عضوة مركز أبحاث جنولوجي، جمانة محمد، العنف الممارس ضد النساء في كافة أنحاء العالم، وقالت "النساء ذوات الفكر الحر، واللواتي ينظمن المجتمع مستهدفات على الدوام، لأنهن واعيات وهذا ما يُسبب لهم الخوف".

أشارت جمانة إلى الهدف من استهداف الناشطة الأكاديمية ناكهان أكارسال "كانت تُنظم المجتمع وتُدربه، كما هو الحال في إيران حيث يتم استهداف كل من تُطالب بالتحرر، لكن لم تتوقف الانتفاضة وثورة المرأة مستمرة".

كما بينت أن "المرأة كسرت الحواجز والعوائق أمامها ولم تعد تهاب شيئاً ومتشبثة بقرارها في التحرر من القيود التي كبلتها على مدى عصور".

(ي م)

ANHA