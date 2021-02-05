​​​​​​​عضوات من مؤتمر ستار: داعش أفلس أمام إرادة المرأة الحرة

نفذ مرتزقة داعش جريمة اغتيال الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية تل الشاير سعدة الهرماس ونائبتها هند الخضير بتاريخ الـ 22 من شهر كانون الثاني الفائت.

وقد اعتبرتها عضوات من مؤتمر في ناحية الشدادي بمقاطعة الحسكة، دلالة على إفلاس المرتزقة، وقلن إن ذلك يزيد من إصرارهن على متابعة النضال والمقاومة.

وفي هذا السياق قالت الإدارية بمؤتمر ستار في ناحية الشدادي، سلوى الأحمد "من أكبر الدلائل على إفلاس مرتزقة داعش، الذين يعملون لصالح الاستخبارات التركية، قيامهم بعمليات خطف وقتل النساء الفاعلات في المجتمع".

وأضافت "إن اغتيال الرفيقتين هند وسعدة كان الهدف منه إضعاف دور المرأة ومقاومتها وكسر معنوياتها".

وبيّنت سلوى الأحمد أن هذه الجريمة لن تزيدهن إلا إصرارًا على متابعة مسيرة المقاومة والنضال حتى النهاية، وقالت "الرفيقتان سعدة وهند من منطقة الدشيشة التي حكمها داعش فترة من الزمن، انتسبتا بكامل إرادتهما لتكونا عضوتين مساهمتين في بناء مجتمع حر وديمقراطي".

ومن جانبها، قالت عضوة مؤتمر ستار بهيجة العواد "استهداف الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية تل الشاير سعدة ونائبتها هند، ما هو إلا عمل إرهابي من سلسلة أعمال داعش الذي لم يعد بإمكانه المواجهة، واقتصرت أعماله على الخطف والقتل".

ونوهت بهيجة العواد إلى أن القتل بهذه الأساليب والطرق هي "جريمة بحق الإنسانية جمعاء، ولن يتمكنوا من كسر إرادة المرأة الحرة".

فيما قدمت عضوة مؤتمر ستار، أميرة السعد، التعازي لذوي الشهيدتين وقالت "هما قدمتا أغلى ما تملكان لنعيش نحن بسلام، نعاهدهما بالاستمرار على نهجهما ونهج شهداء الحرية".

ويذكر أن مرتزقة داعش تبنوا عملية اختطاف واغتيال الشهيدتين هند وسعدة في منطقة الدشيشة.

(هـ ن)

ANHA