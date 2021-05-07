​​​​​​​عضوات من مؤسسة عوائل الشهداء: هجمات تركيا على مناطق الدفاع المشروع ستفشل كما فشلت في غاري

شن جيش الاحتلال التركي في ليلة 24 نيسان الجاري، هجومًا احتلالياً على زاب وآفاشين ومتينا في مناطق الدفاع المشروع، وسط مقاومة تاريخية تسطرها قوات الكريلا ضد الهجمات.

وتنديدًا بالهجمات، تواصل شعوب شمال وشرق سوريا فعالياتها وتعتبر الهجوم على مناطق الدفاع المشروع استمراراً للمؤامرة الدّولية على القائد أوجلان ومحاولة لإمحاء مشروع أخوة الشّعوب.

في هذا السياق، قالت نورية الصالح العضوة في مؤسسة عوائل الشهداء: "إن الهجمات التركية بالأسلحة المتطورة على مناطق الدّفاع المشروع استمرار للمؤامرة من قبل الدول العظمى بحق الشعب الكردي".

ووجهت نورية الصالح التحية إلى المقاتلين والمقاتلات في مناطق الدّفاع المشروع بجبال كردستان، وأثنت على بطولاتهم ومقاومتهم وقالت: "إن مقاومتكم شعلة تُنير طريقنا".

في ختام الحديث قالت نورية الصالح: "هناك قائد وفيلسوف عظيم طرح مشروعاً لنا، وتركيا تهدف لإمحاء هذا المشروع الذي قام بتغييرات مذهلة لدى الشعوب، لذا يريدون تحريف هذه التغييرات والقضاء على المكتسبات التي حققتها المنطقة بفضل تضحيات آلاف الشهداء".

من جهتها قالت عتاب الخلف العضوة في مؤسسة عوائل الشهداء: "نحن كعوائل الشهداء نعتبر هذا الهجوم العنيف بالأسلحة الثقيلة والطيران ليس قوة منهم، وهم حتمًا سيفشلون وحفتانين وغاري تشهد على هزيمتهم وعلى انتصار قوات الكريلا".

وأردفت: "نحن رسمنا خريطة الأمّة الديمقراطية بدماء شهدائنا ولن نمل ونكل يومًا من المقاومة والنضال، وكعوائل الشهداء نرفع نداء للأمم التي تساند مرتزقة أردوغان ونقول لهم كفاكم صمتاً عما تقوم به تركيا بحق مناطق شمال وشرق سوريا وفي مناطق الدفاع المشروع".

وأكدت عتاب الخلف في ختام حديثها "نحن كأمهات وزوجات الشهداء مؤمنات بانتصار المناضلين في مناطق الدّفاع المشروع، وسوف يتصدون لهم بقوة لأن من يمتلك الإرادة لن يخضع ولن يستسلم".

(س و)

ANHA