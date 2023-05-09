​​​​​​​عضوات لجنة المرأة يتظاهرن ضد العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان

انطلقت المظاهرة التي رفعت خلالها عضوات لجنة المرأة في مجلس عوائل الشهداء بإقليم الفرات صور القائد عبد الله، من أمام مركز مجلس ناحية الجلبية، وسط ترديدهن شعار "لا حياة بدون القائد"، و "يسقط الفاشيون".

ولدى وصول المشاركات أمام مركز مجلس عوائل الشهداء في ناحية الجلبية، توقفن دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقين ببيان إلى الرأي العام، قرأته عضوة لجنة المرأة في مجلس عوائل الشهداء بإقليم الفرات، فاطمة علاء الدين.

أشار البيان إلى أن "دولة الاحتلال التركي تحاول عبر فرض العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان إبادتنا، وفرض عزلة على شعوب المنطقة".

وأدانت عضوات اللجنة خلال بيانهن، بالعزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وطالبن برفعها فوراً.

كما دعين إلى الكشف الفوري عن الوضع الصحي للقائد عبد الله أوجلان الذي انقطعت أخباره منذ أكثر من عامين.

وانتهت الفعالية على وقع شعار " Jin, Jiyan, Azadî".

(ن ك/ي م)

ANHA