​​​​​​​عضوات في الأحزاب السياسية: تركيا ترتكب جرائم بحق الطفولة يجب أن تحاسب عليها

قصفت طائرة مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي مركزاً تعليمياً على الطريق الواصل بين مدينة الحسكة وناحية تل تمر بتاريخ 18 آب الجاري، وهو مركز خاص للبنات يقع تحت رعاية الأمم المتحدة في قرية شموكة على بُعد 2 كيلومتر من قاعدة للتحالف الدولي، وعلى إثرها استشهدت 4 فتيات وأصيبت 11 أخريات.

'الاحتلال التركي يقتل الطفولة'

في هذا السياق، قالت الناطقة باسم مجلس المرأة العام لحزب سوريا المستقبل، غالية كجوان، "نستذكر في البداية الشهيدات اللواتي ضحّين بأغلى ما يملكن من أجل العيش بكرامة وحرية، والحفاظ على مكتسباتنا التاريخية في شمال وشرق سوريا".

وأدانت غالية كجوان الهجمات التركية على شعب المنطقة، واصفة إياها بأنها "غير إنسانية ولا أخلاقية بحق أهالي المنطقة، والأطفال والنساء على وجه الخصوص"، كما عدتها "أكبر جريمة يجب محاسبة تركيا عليها".

لفتت غالية كجوان إلى أن استهداف تركيا المتكرر للنساء في شمال وشرق سوريا، يوضح أنها تنتقم من الهزيمة التي منيت بها، أي (هزيمة داعش) أداة تركيا الرئيسة في تنفيذ مخططاتها، وقالت: "بهجماتها تهدف إلى ضرب إرادة المرأة المناضلة والمقاومة؛ لكن نقول لها بأن ذلك لن يثنينا عن نضالنا"..

مؤكدة في ختام حديثها، أن "بتكاتف وتلاحم جميع المكونات والنساء خاصة، سنقاوم المحتل التركي، وإذا لزم الأمر سنكون مع القوات العسكرية في خنادق القتال انتقاماً لشهيداتنا وشهدائنا".

من جهتها، قالت الناطقة باسم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل في منبج، ابتسام عبد القادر، "هذه الاستهدافات بحق المرأة خاصة ليست جديدة، ففي كل فترة توجه تركيا ضربات إلى المرأة المقاومة التي تسعى إلى بناء مجتمعها وإثبات دورها في جميع مجالات الحياة".

وأضافت: "خسارتنا كبيرة اليوم، باستشهاد أربع فتيات وهن في مقتبل العمر، إنه قتل للطفولة وقتل للبراءة، واستهداف لروح المرأة الشابة وقمعها".

مؤكدة "نحن على طريق هؤلاء الشهيدات مستمرات، وإرادتنا قوية، ولا نسمح بالتفريط في دمائهن وسنقف في وجه كل التحديات ومواجهة هذه الاحتلالات".

'يجب محاسبة تركيا على جرائمها في شمال وشرق سوريا'

أما عضوة هيئة القيادة العامة لحزب الحداثة والديمقراطية لسوريا، مديحة جمعة، فأشارت إلى أن الدولة التركية ترتكب مجازر بحق الأطفال، وقالت: "إنها لا تميز بين البشر والحجر، همها الوحيد هو زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة تحت حجج واهية".

وأكدت "بات الاحتلال التركي عاجزاً أمام إرادة الشعوب الحرة، فلجأ إلى استخدام شتى الوسائل لقمع حريتهم واستهدافها بدافع خلق فوضى، فاستهداف الفتيات في مركز تعليمي هي جريمة بحق الإنسانية، هن كن على مقاعد الدراسة وقامت باستهدافهن".

كما نوهت إلى أن الدولة التركية، لديها خوف دائم من إرادة المرأة الحرة وخاصة من المرأة في شمال وشرق سوريا، لأنها أصحبت نموذجاً يحتذى به في المحافل الدولية لمقاومتها ودحرها لمرتزقة داعش الذي كان يشكل خطراً على العالم.

ودعت في نهاية حديثها، المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته ومحاسبة دولة الاحتلال التركي على جرائمها بحق شعب المنطقة.

(ي م)

ANHA