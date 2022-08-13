​​​​​​​عضو منسقية حركة المجتمع الديمقراطي شَفكر عباس يفارق الحياة في قامشلو

فارق عضو منسقية حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM) ونائب الرئاسة المشتركة لهيئة الإدارة المحلية في إقليم الجزيرة وعضو اتّحاد مهندسي إقليم الجزيرة؛ المهندس المدني شَفكر عباس الحياة؛ صباح اليوم في مركز غسيل الكلى في مدينة قامشلو إثر فشلٍ كلوي.

يُشار إلى أنّ شفكر عباس من مواليد 1973، قرية تل شعير التابعة لناحية تربه سبيه. وانخرط لسنواتٍ عديدة في أعمال حركة الحرية. وكان يعرف في كلية الهندسة المدنية في جامعة دمشق بالطالب الثوري والوطني. وقد انخرط في الأعمال منذ انطلاق ثورة 19 تموز.

هذا ووري جثمان شفكر عباس الثرى في مقبرة حي قدوربك في مدينة قامشلو.

(س ب/ ر)

ANHA