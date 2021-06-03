​​​​​​​عضو مجلس PYD في حلب: فكر أوجلان هو مفتاح حل أزمات الشرق الأوسط

تفرض السلطات التركية عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان وتمنع ذويه ومحاميه من زيارته منذ سنوات.

وحول أهداف فرض هذه العزلة على القائد أجرت وكالتنا لقاء مع عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة حلب مصطفى حمو الذي قال: "العزلة على القائد آبو هي عزلة على جميع الشعوب المطالبة بالحرية والديمقراطية وعلى رأسها الشعب الكردي ودائماً السلطات التركية تريد استهداف هذه الشعوب في شخص القائد أوجلان".

"مشروع القائد بديل للنظام الرأسمالي"

وأشار حمو إلى أن تركيا والأنظمة الرأسمالية المشاركة في المؤامرة على أوجلان تخشى من فكره الديمقراطي لأن "مشروع الأمة الديمقراطية الذي طرحه القائد آبو هو بديل لنظام الدول الرأسمالية، والذي يساعد الشعوب على العيش بحرية وديمقراطية، وخوفهم من أن هذا المشروع قد يهدم جميع المخططات والسياسات التركية تجاه شعوب المنطقة".

"فكر أوجلان مفتاح الحل"

وأكد حمو بأن "فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان مفتاح الحل للأزمات في الشرق الأوسط وهو الذي سيحرر الشعوب المضطهدة، ويجب أن ترى جميع دول العالم بما فيها الدولة التركية هذه الحقيقة".

وختم عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي مصطفى حمو حديثه بالقول: "يجب على الشعب الكردي والشعوب المتعايشة معه تنظيم الفعاليات والانتفاض في الساحات لرفع العزلة عن القائد أوجلان والسير على نهجه وفكره الحر".

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ANHA