​​​​​​​عضو لجنة إعادة صياغة العقد الاجتماعي: هدفنا تلبية متطلبات أبناء شمال وشرق سوريا

تمخض اجتماع المجلس العام للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الذي عُقد في 15 تموز الجاري، عن لجنة مصغرة لإعادة صياغة العقد الاجتماعي، ليكون ميثاقاً أساسياً لكافة أبناء مناطق الإدارة الذاتية، وتستمد منه جميع القوانين قوتها.

الرئيس المشترك لحزب السلام الديمقراطي الكردستاني وعضو لجنة صياغة العقد الاجتماعي المؤلفة من 30 عضواً، طلال محمد، أوضح لوكالتنا أن قرار إعادة صياغة العقد الاجتماعي هو من قرارات المجلس العام للإدارة الذاتية، وهذا القرار مرتبط بمخرجات 'المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات'.

ونظم مجلس سوريا الديمقراطية المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات في 25 تشرين الثاني من العام الفائت، وبمشاركة حوالي 300 عضو من كافة المكونات المجتمعية في شمال وشرق سوريا، وممثلين عن القوى والأحزاب السياسية، وشخصيات مستقلة، وشيوخ ووجهاء العشائر وممثلين عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية، اجتماعاً تمخض عن جملة من القرارات، منها إعادة تقييم عمل وأداء موظفي الإدارة وتدريبهم، والعمل على تطوير وتمكين وتوسيع الإدارة ورفدها بالتكنوقراط.

ونوّه طلال محمد إلى أن من مخرجات المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات وجودُ عقد اجتماعي لتنظيم العمل بين المجالس الـ 7، المدنية والذاتية في شمال وشرق سوريا، وقال: "نحن الأحزاب السياسية ووجهاء العشائر والتنظيمات المدنية والاجتماعية تأخرنا في خطو هذه الخطوة، حيث كان من المفترض القيام بها منذ مدة، لأنه قد تم انتخاب المجالس ولم يتم إجراء انتخابات للمناطق والإدارات"، وبيّن أن السبب هو الهجمات التركية على مقاطعة عفرين، ثم على باقي مناطق شمال وشرق سوريا.

وأكد طلال محمد أن اللجنة المصغرة لإعادة صياغة العقد الاجتماعي ستستشير مختصين في هذا المجال، من أجل إعداده بشكل مثالي يناسب متطلبات كافة أبناء ومكونات شمال وشرق سوريا ويلبيها من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وأمهل المجلس العام للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لجنة إعادة صياغة العقد الاجتماعي مدة لا تتجاوز الشهرين لإعادة صياغة العقد.

ولم يستبعد طلال محمد إجراء استفتاء شعبي على العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا بعد صياغته بالصيغة النهائية.

(م)

ANHA