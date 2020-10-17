​​​​​​​عضو في مجلس النواب الأمريكي يطرح قرارًا يدين الهجمات على آرتساخ وتدخل تركيا

وقال عضو مجلس النواب الأمريكي، بنيامين سانشيز أنه "سيقدم قريبًا قرارًا من الحزبين يدين الهجمات الأخيرة، والتي تشمل مشاركة تركيا في الأزمة الإنسانية في جنوب القوقاز".

وبحسب وكالة أرمن بريس، قال سانشيز إن هدفه من هذا المسعى هو منع إبادة جماعية ثانية للأرمن، وكذلك السعي إلى زيادة الوعي للمساعدة في إنقاذ الأرواح.

وأضاف: "تعطلت قبل أسابيع قليلة عقود السلام الهشة في جمهورية آرتساخ، حيث شنت القوات الأذربيجانية هجومًا واسع النطاق بوساطة المعدات العسكرية التركية في قره باغ في وقت مبكر من صباح يوم 27 أيلول/سبتمبر بمساعدة تركيا، وكما استخدمت أذربيجان القنابل العنقودية ضد المستوطنات المدنية، في انتهاك مباشر للقانون الإنساني الدولي".

وأشار سانشيز إلى أن آلاف المرتزقة الجهاديين من سوريا وليبيا أرسلتهم تركيا إلى أذربيجان للقتال، وعلى الرغم من الدعوات الدولية لوقف الأعمال العدائية، فإن الوضع يتدهور.

واختتم سانشيز قائلًا: "آرتساخ تتعرض لهجوم بلا رحمة، وبسبب هذا العمل المروع، سأقدم هذا القرار لإدانة الهجمات وتورط تركيا".

(م ش)