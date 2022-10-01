​​​​​​​عضو في البيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة: تحرير طفلة إيزيدية من مخيم الهول

في اتصال هاتفي مع البيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة، أوضح عضو البيت الإيزيدي، محمود معمي، لوكالتنا أن القوات الأمنية المسؤولة عن حماية مخيم الهول، حررت طفلة إيزيدية، تدعى "جانى زيادة حيدر بيبو" من مواليد 2007 من قرية صولاغ في قضاء شنكال.

واكدت إدارة مخيم الهول في مقاطعة الحسكة هذه المعلومات.

الجدير ذكره أن وحدات حماية المرأة (YPJ)، حررت مختطفتين إيزيدتين هما وفاء علي عباس (18 عاماً)، وسوسن حسن حيدر (24 سنة)، في مخيم الهول أثناء المرحلة الثانية من حملة "الإنسانية والأمن" في المخيم، والتي أطلقتها قوى الأمن الداخلي في الـ 25 آب الماضي، بمساندة قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة (YPG-YPJ)، وانتهت في الـ 17 من شهر أيلول الفائت.

كما سلمت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، في الـ 20 أيلول الفائت، طفلاً إيزيدياً للبيت الإيزيدي في الإقليم، عقب كشف الطفل البالغ من العمر (14 عاماً) عن أصوله الإيزيدية، بعد 3 أعوام من وصوله إلى دار حماية الطفل من آخر معاقل مرتزقة داعش في الباغوز في عام 2019.

(ي م)

ANHA