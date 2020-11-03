​​​​​​​عضو في البرلمان العراقي: رائحة الدم تفوح من رسالة البرزاني

قال النائب في البرلمان العراقي سركوت شمس الدين "إن ما جاء في رد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني على نداء حزب العمال الكردستاني لا يفهم منه سوى أنه بحث عن حجة لإشعال الحرب"

بعد دعوة منظومة المجتمع الكردستاني للحوار لتفادي منع وقوع أي قتال، جاء رد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني في خطاب محرض، حيث اشتمل حديث البرزاني على توجيه الاتهامات إلى المنظومة الكردستانية دون التطرق إلى سبل الحوار وحلّ الأزمة.

وفي سياق هذا الموضوع نشر النائب في البرلمان العراقي سركوت شمس الدين بياناً جاء فيه: "رسالة البرزاني تفوح منها رائحة الدم، وإذا لم يتم منع هذا الأمر فسنكون أمام كارثة كبيرة لأن مسعود ومسرور لا يمكنهما العيش بدون إشعال الأزمات".

(م)