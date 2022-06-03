​​​​​​​عضو في ائتلاف النصر: على الحكومة العراقية التوقف عن المجاملات السياسية مع تركيا

قال عضو ائتلاف النصر عقيل الرديني، اليوم الجمعة، إن "التدخل التركي في شمال العراق يمثل تهديداً خطيراً على الأمن القومي العراقي ومن جهة أخرى يمثل خرقاً للسيادة العراقية".

وأضاف الرديني في تصريح لوكالة روج نيوز إن "الجانب التركي استغل ذريعة في العراق ليتوغل بأكثر من ٢٠٠ كم داخل عمق الأراضي العراقية، فضلاً عن عمل قواعد عسكرية ثابتة في العديد من المناطق الحدودية مثل مناطق سنجار في الموصل وجبال قنديل وقصبات وقرى أخرى".

وأكد أنه "لا يوجد حل قريب بالأفق من الجانب العراقي تجاه التدخلات التركية، ويجب الضغط لخروجهم من البلاد باستخدام الأطر القانونية والدبلوماسية"، مشيراً إلى أن "هناك قرار سابق من البرلمان العراقي بإخراج جميع القوات الأجنبية من العراق ولم يفعل لغاية الآن".

ولفت إلى أنه "على الحكومة أن تتوقف عن المجاملات السياسية مع تركيا وغض البصر عن الخروقات والقصف المستمر الذي بات يشكل خطراً حقيقياً على الأهالي".

ويشن جيش الاحتلال التركي منذ 17 نيسان المنصرم، هجمات واسعة على مناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان، بتواطؤ من الحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث زار رئيس حكومة جنوب كردستان مسرور البارزاني تركيا في الـ 15 من نيسان الماضي، والتقى رئيس تركيا رجب طيب أردوغان ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان.

(د ع)