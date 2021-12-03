​​​​​​​عضو  في مجلس النواب العراقي: سوء الإدارة والفساد سببان لهجرة مواطني جنوب كردستان

تقطعت السبل بآلاف المهاجرين من جنوب كردستان على الحدود البولندية- البيلاروسية، ويتعرضون لضغوط وظروف مناخية سيئة، تضع حياتهم في دائرة الخطر.

وسط نشر بولندا قوات عسكرية وأمنية كبيرة لمنع المهاجرين من دخول أراضيها والعبور إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وتطرق عضو مجلس النواب العراقي، غالب محمد، لوكالتنا عن أسباب الهجرة منتقداً سياسات الحزب الديمقراطي في الإدارة وانتشار الفساد، مؤكداً أنهما السببان الرئيسان لهجرة المواطنين.

ولفت محمد في بداية حديثه، إلى أسباب الأزمة الكارثية التي يتعرض لها مواطنو جنوب كردستان على الحدود بين بولندا- بيلاورسيا، وقال: "ما يحدث في إقليم كردستان مرتبط بعدة مواضيع وعدة مشاكل، فمنذ 2014 تواجه المنطقة أزمة اقتصادية كبيرة. فالأسرة الحاكمة في جنوب كردستان تنهب ثروات المنطقة، والمواطنون في إقليم كردستان لم يستفيدوا شيئاً من هذه الثروات. حيث تعد المنطقة غنية بالثروات النفطية والمعامل، بالإضافة إلى وجود أكثر من 21 منفذاً حدودياً مع تركيا وايران وروج آفا، وتعود جميع عائداتها إلى السلطة الحاكمة".

"المواطنون يريدون حياة كريمة لكنها غير متوفرة"

مضيفاً: "إن حرية حق التعبير قليلة جداً في المنطقة، خاصة في هولير ودهوك، ومثال على ذلك يوجد أكثر من 150 معتقلاً من قبل القوات الأمنية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني في دهوك، بالإضافة إلى التظاهرات ومطالب الأهالي بحقوقهم، فجميع هذه المواضيع أثرت على المواطن في إقليم كردستان ودفعه إلى التفكير بالهجرة".

وأكد محمد أن المواطنين يريدون أن يعيشوا حياة كريمة، وهذه الحياة غير متوفرة، لذلك تزداد نسبة الهجرة".

"الديمقراطي يتحجج بوجود الكريلا ولا يرى الوجود التركي في المنطقة"

ونوّه محمد إلى الدور التركي في إفراغ المناطق الكردية من سكانها، قائلاً: "إن الحزب الديمقراطي الكردستاني يلقي اللوم على قوات الكريلا، إلا أن ذلك غير صحيح، حيث توجد 41 قاعدة عسكرية تركية غير شرعية في أراضي إقليم كردستان وهذا الوجود التركي غير مسموح به، لا من قبل مجلس النواب العراقي ولا من قبل الحكومة العراقية".

واختتم عضو مجلس النواب العراقي حديثه، بأن سبب جميع الأزمات التي تحدث في جنوب كردستان سببها هو الأحزاب الحاكمة في إقليم كردستان، وقال "هي أحزاب حاكمة شمولية، تحكم الإقليم بقوة عسكرية ومنشآت تابعة لها".

(سـ)

ANHA