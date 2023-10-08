​​​​​​​عضو المكتب السياسي لـ PADÊ: علينا التحالف في مواجهة الهجمات

تحدّث عضو المكتب السياسي لحزب الحريّة والديمقراطيّة الإيزيدي (PADÊ) وعضو المؤتمر القومي الكردستاني، صالح إيزدين، إلى وكالتنا حول هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا والنضال الجاري ضدّ هذه الهجمات.

ولفت صالح إيزدين إلى وقوع هذه الهجمات بالتزامن مع اقتراب الذكرى السنويّة للمؤامرة الدوليّة بحقّ القائد عبدالله أوجلان، وكذلك ذكرى احتلال سري كانيه وكري سبي واتفاقيّة 9 تشرين الأوّل ضدّ المجتمع الإيزيدي، وذكر أنّ دولة الاحتلال التركي تختار تاريخ 9 تشرين الأول عن قصد.

وقال: "تقوم الدولة التركيّة كل عام، بمهاجمة إحدى أجزاء كردستان بالتزامن مع الذكرى السنويّة للمؤامرة الدولية بحقّ القائد آبو، لئلّا يناضل الكرد أو يطالبوا بتحقيق حريّته في هذه المناسبة، ففي 9 تشرين الأوّل عام 2019 هاجموا كري سبي وسري كانيه، وفي 9 تشرين الأوّل عام 2020 أبرموا اتفاقيّةً ضدّ شنكال، والآن يهاجمون بالتزامن مع الذكرى السنويّة للمؤامرة، المواقع المدنيّة في روج آفا من المرافق الصحيّة ومحطات الكهرباء والطاقة. وتستمرّ هذه السياسية ضدّ القائد آبو ومنجزات الشعب الكردي منذ 25 عاماً".

وأشار صالح إيزيدين إلى أنّ رئيس دولة الاحتلال التركي قد قال إنّه سيدمّر أي كيان كردي وأينما وجد فحتّى لو نصب الكرد خيمةً في أفريقيا فسيهاجمونها، لذا يتوجّب على الكرد بناء وحدتهم وتابع حديثه قائلاً: "كعضو في المؤتمر القومي الكردستاني، أدعو الكرد في جميع أنحاء كردستان وخارجها إلى الانتفاض والنضال والضغط على المؤسسات الدوليّة لمنع الهجمات".

وسلّط إيزدين الضوء على أهميّة بناء القوّة الجوهريّة وتابع حديثه قائلاً: "إن اعتمدوا على الدول الأجنبيّة فسيهزمون ويتدمرون، فسياساتهم الحاليّة لا تسمح بالقضاء على الكرد تماماً ولا تسمح للكرد بالانتصار أيضاً، وقد رأينا هذا في استفتاء باشور (جنوب كردستان) أيضاً، فقد سلبوا كركوك، نينوى، زمار وجميع منجزات الكرد منهم، ولهذا يتوجّب على الكرد الاعتماد على قوّتهم وتحالفهم، هناك مقولة عندنا نحن الإيزيديين تقول؛ إن تعاون شخصان معاً فبإمكانهما وضع جبلٍ فوق جبل، أي يمكن بالوحدة القيام بأي شيء، ولهذا عليهم الاعتماد والتركيز على قوتهم وتحالفهم، وألّا يعولوا على روسيا، أمريكا أو الناتو، ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتّحدة ليست للمستضعفين، فهذا مجرّد حبر على ورق".

وفي ختام حديثه، دعا عضو المكتب السياسي لحزب الحريّة والديمقراطيّة الإيزيدي، صالح إيزدين المجتمع الإيزيدي إلى: "انتفضوا للنضال من أجل روج آفا وساندوها، فمن الذي هرع لنجدتنا غير روج آفا، عندما هاجمنا داعش عام 2014؟ لم ينجدنا أحد سوى أهالي روج آفا، فقد هرع أهالي روج آفا لنجدتنا واستقبلونا وحتّى أطعموا أطفالنا الجوعى".

(ر)