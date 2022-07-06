​​​​​​​عضو المجلس العام لـ PYD: الشعب الثوري قادر على مواجهة تهديدات الاحتلال التركي والناتو

لم تتوقف هجمات الدولة التركية وتهديداتها ضد شمال وشرق سوريا، وهجمات الإبادة ضد قوات الكريلا التي بدأتها منذ 17 نيسان المنصرم؛ لاحتلال المنطقة، لكن لمواجهة هذا يتطلب من الشعب المقاومة وتنظيم نفسه وفق مبدأ حرب الشعب الثورية.

تركيا تهدف لاحتلال كركوك إلى حلب

عن هذا الموضوع، أشار عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، أمين عليكو، إلى أن التهديدات وهجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا ليست بجديدة، وقال "كل يوم يستهدف جيش الاحتلال التركي بقذائفه وصواريخه وبطائرته منازل وسيارات المواطنين".

وتطرق عليكو إلى أن سياسة الدولة التركية "تهدف إلى تنفيذ مشروعها الاحتلالي والميثاق الملي، واحتلال المناطق من كركوك إلى حلب".

تركيا ودول الناتو لا تهمها السلام

وتابع عليكو "أن اجتماع دول حلف الشمال الأطلسي (الناتو) الأخير هدفه منح دولة الاحتلال التركي الضوء الأخضر لإبادة الشعب الكردي، وقال "جميع الدول لا تهمها سوى مصالحها، وعداءها ضد الشعوب والكرد خاصة".

نضال الشعب الثوري مهم في هذه المرحلة

وطالب عليكو شعوب المنطقة بمساندة قواتها العسكرية والاعتماد على الذات، لحماية نفسها من الهجمات والتهديدات على مبدأ حرب الشعب الثورية، وقال "حرب الشعب الثورية في هذه المرحلة مهمة لمواجهة الاحتلال التركي ومرتزقته، وإفشال مخططاته الاحتلالية. وواجب على كل فرد الدفاع عن المنطقة، وحماية المكتسبات التي تحققت بدماء الشهداء".

وناشد عضو مجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، أمين عليكو، الأحزاب السياسية والديمقراطيين والمؤسسات المدنية والعشائر العربية والكردية الاتحاد وأداء دورها للوقوف في وجه هذه التهديدات الجديدة على المنطقة.

ضرورة رصّ الصفوف والتكاتف

من جانبه، شدد عضو أكاديمية المجتمع الديمقراطي في ناحية الدرباسية، حميد معيش، على رصّ الصفوف، وتكاتف جميع الشرائح، وتحمّل الجميع مسؤولية الدفاع عن أرضهم، مشيراً إلى ما يجب اتباعه في شمال وشرق سوريا في ظل ما تتعرض له من تهديدات وهجمات مستمرة.

وقال "من أجل الحفاظ على وحدة مناطقنا والدفاع عنها والوقوف في وجه حرب الإبادة التي تتبعها تركيا؛ علينا توحيد صفوفنا والاعتماد على ذواتنا، فتهديداتها وهجماتها مستمرة، بعد نجاح مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية الذي حقق نجاحاً كبيراً بفضل فكر وفلسفة القائد أوجلان".

سياسة تركية قذرة

وبيّن معيش أن التهديدات والهجمات على اختلاف أساليبها محاولة للنيل من النظام الديمقراطي المتّبع في شمال وشرق سوريا، محذراً شعوب المنطقة من سياسة دولة الاحتلال التركي، التي وصفها بـ "القذرة".

وأرجع معيش أهمية التحرك وفق حرب الشعب الثورية، إلى تحوّل الأراضي السورية إلى ساحة للصراعات الدولية، يسعى كل طرف فيها إلى تحقيق أجنداته ومصالحه، وفي مقدمتها، دولة الاحتلال التركي، واستمرار الأزمة السورية وغياب بوادر حلّها.

وأكد عضو أكاديمية المجتمع الديمقراطي في ناحية الدرباسية، معيش، أنه بفضل وحدة مكونات شمال وشرق سوريا، وبفضل مقاومة شعوبها المستمرة، فشلت محاولات دولة الاحتلال في زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وبفضلها ستتمكن الشعوب من مواجهة أي تهديدات ستواجه مناطقها.

حرب الشعب الثورية سبيل حماية المنطقة وتحرير المناطق المحتلة

فيما رأى المحاضر في أكاديمية المجتمع الديمقراطي ذاتها، مسهوج المحمد، أن التحرك وفق حرب الشعب الثورية لمجابهة تهديدات وهجمات دولة الاحتلال التركي ضد السوريين في شمال وشرق سوريا، يكمن في تنظيم شرائح المجتمع لأنفسهم والاستعداد لما هو قادم كمقاتلين عبر التدرّب على السلاح والتعرّف على أساليب الدفاع، والصمود رغم جميع التحديات والصعوبات التي تمر بها المنطقة.

واتفق المحمد مع حميد معيش، حول أهمية التكاتف وحرب الشعب الثورية، مؤكداً أنه حق في الدفاع المشروع، وأنه السبيل الوحيد من أجل الحفاظ على المكتسبات المتحققة، وسبيل لإفشال مساعي دولة الاحتلال التركي، وحماية المنطقة وتحرير المناطق المحتلة.

(سـ)

ANHA