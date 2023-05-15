​​​​​​​أضحت الكرديّة إحدى لغات الثورة

يصادف اليوم عيد اللغة الكرديّة، حيث أصدر العديد من المثقفين والمفكرين الكرد كعثمان صبري، وقدير جان، وجكر خوين، ومصطفى بوطي، وأحمد نامي، وحسن هشيار، وبشار نيروان، ورشيد كرد، وكوران، وتوفيق وهبي، وعبد الخالق عسيري، وشاكر فتّاح، وهفيندي سوري، تحت إشراف جلادت بدرخان في الـ 15 من أيار عام 1932، مجلّةً باسم هاوار.

واستمرّت المجلّة التي بدأت إصدارها في دمشق حتّى عام 1943. وتميّزت المجلّة بأنّها أوّل مجلة تصدر بالأحرف اللاتينية، ما أحدث علامةً فارقةً في اللغة والصحافة الكرديّة، ما دفع المؤتمر القومي الكردستاني (KNK) عام 2006 إلى إعلان الـ 15 من أيار "عيداً للغة الكرديّة".

وتحتفل المؤسسات والأجهزة الكرديّة بهذه المناسبة كلّ عام من خلال إصدار بيانات وإعداد برامج مختلفة.

تستمرّ المخاطر المحيطة باللغة الكرديّة لعيدٍ آخر، فبالرغم من النضال الكبير، لا تزال اللغة الكرديّة من بين اللغات المُهدّدة في العالم، لكن النضال الذي خاضته حركة التحرّر الكردستانيّة خلال عشرات السنوات الماضية ساهم في اتّخاذ خطواتٍ مهمّة على صعيد اللغة أيضاً.

وتتجسّد أبزر هذه الخطوات في شمال وشرق سوريا، فمع ثورة 19 تموز أصبح ميدان اللغة أحد أبرز ميادين النضال. فخلال السنوات الـ 10 للثورة، ومن السياسة إلى التعليم والاقتصاد والثقافة والفن والإعلام، تمّ بناء نظام شاملٍ يمكن أن يكون نموذجاً يقتدي به جميع الكرد.

السياسة

مع تأسيس الإدارة الذاتيّة، تمّ سنّ قوانين وإصدار قراراتٍ خاصةٍ باللغات أيضاً. فبحسب العقد الاجتماعي في شمال وشرق سوريا، تُعتمد اللغات، الكرديّة، العربيّة والسريانيّة كلغاتٍ رسميّة في المنطقة، حيث يتوجّب أن تكون جميع القوانين والقرارات والبيانات الصادرة عن الإدارة الذاتيّة ومؤسساتها بهذه اللغات الثلاث.

وتقوم كافة المؤسسات والأجهزة في المناطق ذات الغالبية الكرديّة، بعقد اجتماعاتها وإصدار قراراتها وبياناتها باللغة الكرديّة.

قاموس يشتمل على مصطلحات تتعلّق بعمل مؤسسات الإدارة

وفي سياق تطوير اللغة الكرديّة على الصعيد السياسي، تستمرّ الأعمال الكتابيّة، حيث تعدّ مؤسسة اللغة الكرديّة (SZK) قاموساً يتعلّق بلغة وأسلوب الإدارة. وأشار عضو مؤسسة اللغة الكرديّة، ميلاد غزالة إلى أنّهم بدأوا بإعداد القاموس من أجل مؤسسات الإدارة الذاتيّة وعلّق على محتواه، قائلاً: "سيحتوي القاموس على مصطلحاتٍ متعلّقة بالبيانات، الخطابات، الأرشيف، القرارات وغيرها".

التعليم

يجري القيام بعملٍ مهمّ يتعلّق باللغة في مجال التعليم أيضاً، فبحسب هيئة التربيّة والتعليم في شمال وشرق سوريا، توجد في المنطقة 4 آلاف و931 مدرسة (ابتدائيّة، إعداديّة وثانويّة)، يدرس فيها حوالي 834 ألفاً و691 طالباً وطالبة. بالإضافة إلى جامعة روج آفا في قامشلو، جامعة كوباني في كوباني وجامعة الشرق في الرقّة.

ويكون التعليم في جميع المناطق التي يعيش فيها الكرد والمكونات الأخرى معاً باللغتين الكرديّة والعربيّة، أمّا في المناطق التي يعيش فيها الكرد فقط يكون التعليم فيها بأكمله باللغة الكرديّة مع مادةٍ اللغة العربيّة. وأُعدّت كافة المناهج التعليميّة وفقاً لهذا، أي تمّ إعداد كافة المناهج باللغة الكرديّة أيضاً. ويجري التدريس في الجامعات أيضاً باللغة الكرديّة، حيث أُعدّت المناهج والمواد فيها وفقاً لهذا. كما تمّ افتتاح كليّة الأدب الكردي أيضاً.

الطلبة: للحياة باللغة الكرديّة معنىً أهم

أشارت الطالبة خلات محمد الذي يدرس المرحلة الإعداديّة في قامشلو إلى أنّ التعلّم باللغة الأم (الكرديّة) يضفي للحياة معنىً أهم وأعمق، أوضح: "نحن ندرس تاريخنا وثقافتنا، وسننقل هذا العلم إلى مستقبل مجتمعنا".

وذكر مدرّس اللغة الكرديّة ريزان حمو أنّه يجري تعديل المناهج وتنقيحها سنويّاً، حيث تصبح أكثر ملاءمةً ما يزيد من حب واهتمام الطلبة الكرد باللغة والوطن أكثر.

أمّا الأم شيخة أحمي التي يدرس اثنان من أبنائها باللغة الكرديّة، أوضحت أنّ التعلّم باللغة الأمّ يعدّ فرصةً عظيمة وتابعت حديثها: "لم نتمكّن من تعلّم اللغة الكرديّة عندما كنّا صغاراً، وهذه الفرصة أصبحت متاحةً لأطفالنا وهي جيّد جدّاً".

الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة

تُعدّ الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة من الميادين الأخرى التي تشهد تطوراً، فقبل ثورة 19 تموز، كان يُمنع التحدّث والتساوم والتفاوض في السوق باللغة الكرديّة وتُحظر تسمية المحال والمتاجر بأسماء كرديّة. واليوم وبعد مرور 10 أعوام على الثورة، أصبحت الحياة بمختلف جوانبها تسري باللغة الكرديّة، وأصبحت الكرديّة تسود في أسواق المدن الكرديّة، وتُكتب أسماء المحال والمتاجر باللغتين العربيّة والكرديّة. ويمكن القول بعبارةٍ أخرى إنّ لغة الاقتصاد تتحوّل إلى الكرديّة.

الثقافة، الفن، الأدب والسينما

أصبحت الثقافة والفن والأدب والسينما الكرديّة خلال السنوات الـ 10 للثورة عنواناً، ففي ظلّ الوضع الحالي، يوجد في شمال وشرق سوريا عشرات الفرق الموسيقيّة والمسرحيّة، وفرق الرقص والأطفال، التي تقدّم أعمالها ونتاجاتها، كما تُقام في المنطقة سنويّاً مهرجان موسيقيّاً باسم أوركيش.

ودخلت السينما الكرديّة أيضاً مرحلةً جديدة من الإبداع والإنتاج منذ عام 2015. واُفتتحت برعاية كومين فيلم روج آفا التابع لحركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن، العديد من ورش العمل في كلّ من قامشلو وكوباني وغيرها من المناطق، وتمّ افتتاح دورات وإعداد عشرات السينمائيين. إنتاج حتى الآن نحو 10 أفلام، ومسلسلات ووثائقيّات. وبهدف تطوير السينما، يجري التخطيط لافتتاح أكاديميّة سينمائيّة أيضاً.

260 كتاباً كرديّاً ومعارض للكتب

وصل الأدب الكردي اليوم إلى مرحلة الإبداع، فقد أثمرت الجهود التي تجري تحت مظلّة المؤسسات الثقافيّة. وبحسب ديوان الأدب في شمال وشرق سوريا، فقد أُصدر منذ عام 2016 وحتّى اليوم، 260 كتاباً باللغة الكرديّة ويختلف تصنيفها بين الشعر والروايات والقصص والأدب. كما يجري في كليّة الأدب الكردي إعداد وتأهيل كتّاب وأدباء كرد. ومنذ عام 2022 وبهدف تشجيع وتطوير الأدب الكردي والكتابة والقراءة الكرديّة، افتتاح معرضٍ للكتب الكرديّة، وبالإضافة إلى ذلك، يعقد المثقّفون والكتّاب وفقاً للبرامج الصادرة، ندواتٍ ومحاضراتٍ حول الأوضاع السياسيّة، الاقتصاديّة، الاجتماعيّة، الفنيّة والأدبيّة.

الإعلام الكردي

ويقوم الإعلام الكردي بنقل وإيصال جميع أنشطة الثورة وأعمالها بما فيها المتعلّقة باللغة إلى المجتمع. فقد أصبح العمل الإعلامي الذي تحوّل إلى عملٍ مؤسساتي مع موجة الثورة الآن بحراً لتلقّي المعلومات ومصدراً للغة والثقافة. وتوجد في المنطقة 3 محطّات فضائيّة، 3 وكالات أنباء، 16 إذاعة، عشرات الصحف ومئات الصفحات والمواقع الإلكترونيّة التي تبثّ باللغة الكرديّة.

(ر)

ANHA