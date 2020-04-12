​​​​​​​عدد وفيات كورونا حول العالم يقترب من 109 آلاف

وتصدرت الولايات المتحدة عدد الوفيات، بعد أن وصل عدد حالات الوفاة فيها إلى 20071 بحسب أرقام نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تتخذ من بالتيمور مقراً لها.

وأشارت الجامعة إلى أن عدد الإصابات بلغ 519453 حالة إصابة حتى الساعة 19.00 بتوقيت غرينتش.

في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا 19468 من 152271 إصابة، وفي إسبانيا 16353 وفاة من 161852 إصابة، وفرنسا 13832 وفاة من 129654 إصابة، والمملكة المتحدة 9875 وفاة من 78991 إصابة.

عربياً، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، يوم السبت، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 1939 حالة من ضمنهم 426 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 146 حالة وفاة.

وفي سوريا، سُجلت 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 25 إصابة بينها حالتي وفاة، بحسب إحصائيات الحكومة السورية.

في حين بلغ إجمالي الإصابات في فلسطين 268 حالة، من بينهم حالتا وفاة، و46 حالة تعافي.

وسجلت السودان حالتي إصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 19 حالة، دون تسجيل وفيات جديدة عدا حالتي الوفاة السابقتين.

وبلغ مجموع الوفيات في أوروبا السبت عند الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش 73948 وفاة من بين 898273 إصابة.

وأحصيت في آسيا 4734 وفاة و134227 إصابة، وفي الشرق الأوسط 4649 وفاة و96597 إصابة، وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 2381 وفاة و57797 إصابة، وأفريقيا 726 وفاة و13297 إصابة.

(ح)