​​​​​​​عدد جديد لـ Newaya Jin

ضمت صحيفة Newaya Jin التي تصدر شهرياً في أوروبا، في عددها الجديد عن شهر تشرين الأول، القضايا التالية: (ذكرى المؤامرة الدولية التي حيكت ضد القائد عبد الله أوجلان وشهداء تشرين الأول)، حسبما نقلت وكالة فرات للأنباء (ANF).

النضال ضد المؤامرة في ذكراها الـ 25

وذكرت هافين كونشر، أن المؤامرة الدولية مستمرة مع نظام الإبادة الجماعية في إمرالي، وفي مقابل ذلك، يستمر النضال ضد المؤامرة بكل الديناميكيات، وقالت: "بعد 25 عاماً، أحدث القائد آبو تأثيراً أكبر من أي وقت مضى، وأصبح مصدر فائدة للملايين".

رواد كل عصر: شهداء تشرين الأول

وتضمنت الصحيفة في عددها، نضال شهداء تشرين الأول، الذين تركوا بصمتهم على نضال المرأة الكردية من أجل الحرية. وتحدثت روناهي سرحد، عن دور كلناز قره تاش (بيريتان) في مقالتها بعنوان "شلال الحرية في كل العصور: شهداء تشرين الأول"، وأشارت إلى أنه ينبغي فهم نهج بيريتان وتنفيذه على أنه خط حرب الشعب.

جدلية بيريتان - ناكهان

وكتبت هيجا زريا، إحدى كاتبات الصحيفة، عن عضوة مركز أبحاث جنولوجيا، ناكيهان آكارسال التي اغتيلت في السليمانية في 4 تشرين الأول 2022.

لفتت شرفين نودم، الانتباه إلى هجمات النظام العالمي ضد الرائدات والثوريات، مقتبسة من مقولة روزا لوكسمبورغ "كنت موجودة، ولا زلت، وسأكون".

وقيّمت بيريتان غونش، الذكرى السنوية الأولى لانتفاضة المرأة في شرق كردستان وإيران، كما ذكرت زيلان فجين، في مقالتها بعنوان "المرأة تتدفق إلى ثورة الحرية"، أن سعي المرأة من أجل الحرية في إيران لا يمكن وقفه الآن.

نحو كونفدرالية نسائية عالمية

وتحدثت هاسكار كرمزغول، في مقالتها بعنوان "القضاء على معضلات العصر"، عن تشكيل مطالبة "الكونفدرالية النسائية الديمقراطية العالمية".

كما تحدثت نجيبية قرداغي، عن ملاحظاتها حول اجتماع "شبكة البدائل الدولية" الذي انعقد في آب بمشاركة ممثلين عن 20 دولة وثقافة مختلفة من كينيا وكردستان وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا.

وفي صفحة البيئة، قيّمت سلطان كولسون، مقاومة العمال التي ظهرت خلال الإضراب المناخي العالمي، وأسس ارتباطها بالنضال البيئي، كما تحدثت فسون أردوغان، عن حركة تشيبكو التي تحارب ضد سياسة النهب في الهند.

مخططات خطيرة في جنوب كردستان

وعلقت بيريتان زاغروس، في مقالتها التي تحمل عنوان "الطريق إلى انتصار الكرد"، على مفاوضات الدولة التركية مع العراق وجنوب كردستان ودور الحزب الديمقراطي الكردستاني في خطة الاحتلال.

وقيّمت روزا متينا، نتائج المؤتمر النسائي لحزب الخضر اليساري وحملة" مع المرأة، الحياة، الحرية نحو الحرية" التي انطلقت في 15 أيلول.

وتحدثت أومديا ولاط، عن مقاومة ونضال المقاتلة في وحدات المرأة الحرة، تافين تيكوشين، التي استشهدت في 23 كانون الثاني 2023 في بوتان.

وفي عدد هذا الشهر من الصحيفة، تم تضمين صورتين مختلفتين للنساء باللغتين التركية والكردية، وتحدثت برجين تكوشر عن آتوسا، وتحدثت روناهي يلدرم عن نضال أمينة ودود.

(ي م)