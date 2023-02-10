​​​​​​​عدد الأسر الوافدة إلى الشهباء يرتفع إلى 2500

وتوافدت، اليوم الجمعة، أكثر من 1300 أسرة أخرى من متضرري الزلزال بحيّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب إلى مقاطعة الشهباء، ليتم استقبالهم من قبل المهجّرين ومجلس مقاطعة عفرين والشهباء.

مع هذا العدد الجديد من الأسر الوافدة، فإن العدد يصل إلى أكثر من 2500 أسرة.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالتنا، فإن هذا العدد مرشح للارتفاع، وسط تجهز العديد من الأسر للتوجه إلى الشهباء.

وكان قد توافد أكثر 1200 أسرة من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية إلى المقاطعة منذ مساء 6 شباط الجاري، وهو مساء اليوم الذي وقع فيه الزلزال.

(ج س/ س ر)

ANHA