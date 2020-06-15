​​​​​​​عبير موسي: سحب الثقة من الغنوشي الخطوة الأولى لحل الأزمة

كشفت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسى، الاثنين، عن اجتماع سيُعقد اليوم لرؤساء كتل نيابية لمناقشة المقترحات المقدمة لتصنيف جماعة "الإخوان المسلمين جماعة إرهابية".

ونقل حساب الحزب على موقع "فيسبوك" عن موسى قولها ": "نحن أمام تنظيم سياسي دخل البلاد تحت لافتة التمدن وعلاقاته موجودة مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين".

وعدّت عبير موسى أن سحب الثقة من رئيس البرلمان وزعيم "حركة النهضة" المنضوية تحت "الإخوان المسلمين"، راشد الغنوشي، "هي الخطوة الأولى نحو الانفراج".

وأضافت: "تعرضتُ لتهديدات متصاعدة في هذه الفترة، ولدي اليوم موعد مع فريق مقاومة الإرهاب" لمناقشة هذا الموضوع.

وتتصاعد الأصوات السياسية والشعبية مؤخراً في تونس، مطالبةً بسحب الثقة من الغنوشي ومنددةً بإقحام "النهضة" للبلاد في أجندات خارجية، خاصةً في ليبيا.

ومنعت بلدية باردو في العاصمة التونسية أمس إقامة احتجاجات قبالة البرلمان مطالبة بحله، متحججةً بدواع صحية لمنع تفشي كورونا.

(ش ع)