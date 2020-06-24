​​​​​​​عبير حصاف: تركيا كالجراد الذي يلتهم الأخضر واليابس

حديث عبير حصاف جاء في لقاء لوكالتنا "أنباء هاوار"، نتيجة مواصلة الاحتلال التركي ومرتزقته هجماته على مناطق شمال وشرق سوريا.

وقالت عبير: الدولة التركية تتدخل في الأزمة السورية منذ عام 2011، وتعمقها للاستفادة منها في خدمة مصالحها القوموية الداخلية، وبالأخص هجماتها في السنوات الأخيرة التي شنتها على مناطق شمال شرق سوريا، واحتلالها لمناطق عدة كـ الباب، إعزاز، جرابلس، ثم عفرين، سري كانيه وكري سبي.

وأضافت: تركيا تهدف من مشروعها الاستيطاني إلى تصدير أزمتها الداخلية والاستفادة منها قدر الإمكان، للسيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي السورية، وإكمال المرحلة النهائية من اتفاقية لوزان لعدم إنشاء أي كيان ديمقراطي.

وأشارت عبير إلى أن تركيا لا تتبع سياسة القمع خارج تركيا فقط، بل في الداخل التركي أيضاً، من قمع للحريات، وخاصة حرية التعبير عن الرأي، حيث يقبع في سجونها آلاف الناشطين السياسيين والصحفيين، نتيجة مطالبتهم بتطبيق الديمقراطية والحقوق القومية للشعب الكردي.

باستهداف المرأة تريد تركيا استهداف عمق مجتمع الكردي

وحول ما يمارسه بحق المرأة قالت عبير إن "الاحتلال التركي يستهدف المرأة بالدرجة الأولى، لأنه يريد استهداف عمق المجتمع الكردي والمحلي.

وأفادت: تركيا تتبع سياسة الأرض المحروقة، وتعيث فساداً في كل منطقة تحتلها إن كان بشكل مباشر أو غير مباشر، فهي كالجراد الذي يلتهم الأخضر واليابس عبر سياسة التهجير والسلب وسياسة التتريك".

الناشطة السياسية والعضوة في منسقية مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا عبير حصاف قالت في ختام حديثها إن إحدى دعائم الوقوف في وجه الاحتلال التركي هي تكاتف المكونات في شمال شرق سوريا، والوقوف يداً بيد ضد أي خطر يُهدد أمن المنطقة".

(س و)

ANHA