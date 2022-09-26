​​​​​​​عبوة ناسفة زرعها مجهولون تستهدف سيارة عسكرية لقوات دمشق شرق درعا

استهدفت عبوة ناسفة زرعها مجهولون، سيارة عسكرية تابعة لقوات حكومة دمشق قرب حاجز الرادار التابع للمخابرات الجوية في بلدة النعيمة شرق درعا، وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإنه يرجح سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات حكومة دمشق.

وتصاعدت حدة القتل والاغتيالات بوتيرة أعلى بعد أن أخضعت حكومة دمشق المنطقة لما تسمى "للتسويات"، الأمر الذي يثبت مدى هشاشة المصالحات التي فرضتها الأولى على المنطقة والتي لم تجلب سوى فوضى أمنية واحتقاناً شعبياً ضد أجهزتها وحكمها.

ويرى مراقبون للشأن السوري أن "التسويات" لا تشكل حلاً حقيقياً مهما صمدت لأنها أساساً لا تعالج أسباب التصادم الفعلي بين الحكومة والشعب، والمتمثلة في الاعتراض على نظام الحكم المطلق.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 395 استهدافاً جميعها جرت بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 233 شخصاً، جلهم من المدنيين وعناصر تابعين لقوات حكومة دمشق والمتعاونين مع "الأجهزة الأمنية" وعناصر "التسويات".

(د ع)