وقال ستولتنبرغ أمام نواب البرلمان الأوروبي إنه أعرب عن مخاوفه، وإن الحلف يدرك أن هناك خلافات جدية حول بعض القضايا كالقرار التركي بشراء منظومة صواريخ "إس 400" أو تلك المرتبطة بالحقوق الديموقراطية في تركيا.

وكانت أنقرة أثارت غضب عدد من حلفائها في التحالف، المؤلف من 30 عضوًا، بسبب سلوكها في إطار نزاع على الحدود البحرية مع اليونان، وعلى خلفية تورطها في النزاعات داخل سوريا وليبيا وقره باغ.

وعلى الرغم من تصريحات تركيا الإيجابية من وقت لآخر، إلا أن سياستها التدخلية مستمرة في المنطقة، إذ يرى مراقبون أن أنقرة تسعى إلى المناورة والتهرب من الضغوط الغربية.

(ي ح)