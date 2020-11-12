​​​​​​​أبرامز: العقوبات على طهران فعالة وأنشطتها خطيرة جدًّا

وقال إليوت أبرامز، المبعوث الأمريكي إلى إيران، إن الولايات المتحدة وضعت عقوبات عديدة على إيران، وأكد على أن هذه العقوبات تُعدّ فعالة، حيث إن هناك عشرات الآلاف من البنوك والشركات حول العالم تسعى إلى تجنب هذه العقوبات.

وبيّن أبرامز في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أنه بعد كانون الثاني/ يناير عام 2021، سواء كان الرئيس ترامب أو بايدن، فإن المصالح الأمريكية لن تتغير باختلاف الرئيس أو الحزب الحاكم، مؤكدًا أن المصالح والسياسة الأمريكية وحلفاءها وجغرافيتها لن تتغير بتغير الرئيس، ولكن قد تختلف طرق المحافظة على هذه المصالح من شخص إلى آخر.

وأشار أبرامز إلى أن هناك خطرًا مشتركًا على السعودية وأمريكا، وهو الأنشطة الإيرانية في المنطقة، ودعمها لـ "حزب الله" في لبنان، وفي فلسطين تدعم "حماس"، إضافة إلى دعم الجماعات الشيعية المسلحة في العراق، إلى جانب دعمها لجماعة أنصار الله الحوثية، مؤكدًا أنها أنشطة خطيرة جدًّا لأمن المنطقة، وتعطل مساعي السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأوضح المبعوث الأمريكي أن الهدف من العقوبات الأميركية على إيران هو الوصول إلى حل وتغيير سلوك النظام الإيراني، قائلًا إن هذا الضغط على النظام الإيراني سيؤدي إلى تعديل السلوك، وفي حال لم يكن كذلك، فسيؤثرون على الاستقرار في إيران، مشيرًا إلى أن العقوبات على إيران ترتبط بالأسلحة النووية وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.

وأضاف أن سياسة طهران العدائية تجاه دول المنطقة تُعدّ مشكلة مأساوية، مشيرًا إلى أهمية التعاون الخليجي، وأن التعاون بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان يُعدّ في "غاية الأهمية"، كونها تواجه تهديدات من إيران، مبيّنًا أنه في حال عملهم معًا ستزداد قدرتهم على مواجهة هذا الخطر.

(س ر)