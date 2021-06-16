​​​​​​​عبر دورات تدريبية وقفة المرأة الحرة تواصل دعم النساء

نفذت وقفة المرأة الحرة في سوريا (فرع كركي لكي) منذ افتتاحها عام 2017 عدة مشاريع لتمكين المرأة اقتصاديًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا وتوعويًّا.

وافتتحت مؤخرًا ثلاث دورات تتضمن "الإسعافات الأولية، الخياطة، الكوافير" في مركز وقفة المرأة.

وتخضع لدورة "التمريض" 22 امرأة، موزعات على دورتين ليتمكن من معالجة أطفالهن في منازلهن، وتتمحور دروسهن حول صحة الجسم، وكيفية رعاية الأطفال والوقاية من الفيروسات، وحقن الإبر وقياس الضغط.

فيما تخضع لدورة "الخياطة" 17 امرأة، لتعليم الحياكة والتطريز، أما دورة "الكوافير" فقد انضمت إليها 8 شابات.

نالين محو، من أهالي الناحية، توجهت إلى مركز الوقفة لتعليم الخياطة وقالت: "نريد من تدربنا على الخياطة تفصيل الألبسة بأنفسنا، ومساعدة الأسرة".

وتقوم وقفة المرأة بزيارة القرى وفتح دورات فيها، وإعطاء المحاضرات حول أهمية المرأة في المجتمع.

جيان عثمان، أم لـ 4 أطفال، قالت إنها تخضع لدورة التمريض من أجل مساعدة أطفالها وجيرانها عند الحاجة للإسعافات الأولية.

'500 امرأة استفادت من الدورات العام المنصرم'

افتتحت وقفة المرأة في كركي لكي دورات تدريبية مماثلة على مهن الخياطة والحياكة العام المنصرم، وخضعت لها حوالي 100 امرأة.

ولتوعية وتثقيف النساء وعضوات المؤسسات، كانت عضواتها يلقين محاضرات متنوعة للنساء العاملات وطلبة المدارس، تمحورت حول (الصحة، ودور المرأة في المجتمع، وتمكين المرأة للمساهمة في بناء مجتمعها، ومحاضرات توعية في الأخلاق والثقافة والفن، وقد استفادت منها العام المنصرم حوالي 500 امرأة).

ولوقفة المرأة جانب لتقوية مهارات الأطفال أيضًا، وقد افتتحت في ناحية كركي لكي وقراها روضتين للأطفال.

(س و)

ANHA