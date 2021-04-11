​​​​​​​عبر الكومينات.. لجنة المحروقات في الشدّادي توزّع مادة الكاز

هذا ووزّعت اللجنة بالتنسيق مع الكومينات مادة الكاز على الأهالي في الناحية وريفها، بحسب القسائم المقطوعة لتوزيع مادة التدفئة، بكمية 20 لتر لكل قسيمة، فيما لا يزال التوزيع مستمرًا.

جاء التوزيع نظرًا لحاجة الأهالي الملحّة للمادة، وتفاديًا للتجمعات على محطات الوقود في ظل انتشار فيروس كورونا.

عضو كومين قرية البجدلي، عبد الخيري، قال لوكالتنا: "نرجو أن يستمر توزيع مادة الكاز على الأهالي عبر الكومينات بشكلٍ دوري، لكون المادة تغطّي احتياجات الأهالي".

ونوّه أنّ الكمية الموزّعة تكفي حاجة كل أسرة قرابة الشهر، وطالب بزيادة الكمية لتكون مستحقات الأسرة الواحدة على أقل تقدير30 لتر بشكلٍ دوري.

ومن جهته، نائب الرئيس المشترك لمجلس ناحية الشدادي، حسن الجويج، أفاد لوكالتنا: أنّ لجان المحروقات توزّع المادة على الأهالي عبر الكومينات، وذلك تحت إشراف مجلس الناحية، نظرًا للانتشار الكبير لفيروس كورونا، ولتقليل التجمعات على محطات الوقود.

وذكر أنّهم خصّصوا كمية 20 لتر من مادة الكاز لكل قسيمة أسرية.

وأوضح الجويج أنّه بإمكان كافة الأسر الحصول على المادة في حال تم توزيعها عبر الكومين، على عكس محطات الوقود، وأكّد "نعمل جاهدين بالتنسيق مع مديرية المحروقات العامة لتوفير المادة للأهالي بشكلٍ مستمر".

فيما سيبقى التوزيع مستمرًا حتى حصول كافة الأسر في ناحية الشدادي وريفها على مخصصاتهم من المادة، بحسب مسؤولي لجنة المحروقات.

(س ر)

ANHA