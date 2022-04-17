​​​​​​​أبناء الطوائف المسيحية يحتفلون بعيد القيامة في إقليم الجزيرة- تم التحديث

وتوجه أبناء الطوائف المسيحية في مدينة قامشلو وناحية ديرك، منذ ساعات الصباح، إلى الأديرة والكنائس؛ للمشاركة في قداس عيد القيامة.

وقُرعت الأجراس في الكنائس اليوم، إيذاناً ببدء احتفالات وقداس عيد القيامة.

وعيد القيامة أو أحد القيامة، هو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، يستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر عادة أربعين يوماً؛ كما ينتهي أسبوع الآلام.

مدينة الحسكة

كما توجه صباح اليوم، العشرات من ابناء الطوائف المسيحية إلى كنيسة مريم العذراء الآشورية، وكنيسة الكلدان، وكنيسة الأرمن الكاثوليك، وكنيسة السريان الكاثوليك، والكنيسة الانجيلية في مدينة الحسكة، لتأدية طقوسهم الدينية بمناسبة عيد القيامة.

وفي الكنائس بدأت طقوس الاحتفال بأداء التراتيل والترانيم والصلوات والأدعية الخاصة بهذا اليوم. ليتبادل بعدها المحتفلون التهنئة فيما بينهم وتوزيع الحلوى والبيض.

(ك)

ANHA