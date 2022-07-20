​​​​​​​عبدي يستقبل الفريق أول مايكل كوريلا

بحسب الموقع الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية، فقد تمّ التباحث خلال اجتماع عقد بين الطرفين، حول "العمليات العسكرية والتعاون المتزايد مع التحالف الدولي في محاربة داعش، حيث تمّ التأكيد على الشراكة في جهود مكافحة الإرهاب، ودعم الاستقرار والأمن في المنطقة".

وأضاف الموقع "كما تمّ النقاش حول المخاطر المتزايدة التي يشكله مخيم الهول والسجون التي تأوي عناصر داعش، وضرورة رفع مستوى الجهود الدولية والمحلية لتطويق هذا الملف والتقليل من خطورته".

عبّر القائد العام مظلوم عبدي خلال الاجتماع عن المخاوف الأمنية التي تشكلها التهديدات التركية على المنطقة وخاصة التأثير على جهود محاربة داعش وملفي الهول والسجون. على ما أفاد الموقع الرسمي لقسد.

وقال الموقع أيضاً إن الجنرال كوريلا أعاد من جهته، التذكير بمعارضة المؤسسات العسكرية والحكومية الأميركية أي هجوم تركي محتمل ضد مناطق شمال وشرق سوريا.

(س ر)