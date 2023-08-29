​​​​​​​عبد اللهيان يصل دمشق مساء اليوم قادماً من بيروت

نقلت صحيفة الوطن المقربة من حكومة دمشق من مصادر متابعة أن "وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيصل إلى دمشق مساء اليوم قادماً من بيروت في زيارة رسمية يلتقي فيها كبار مسؤوليها".

وحسب الصحيفة، فإن "الوزير الإيراني سيلتقي غداً وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد للبحث في آخر التطورات".

وتأتي زيارة عبد اللهيان بعد نحو شهر من زيارة قام بها المقداد إلى طهران على رأس وفد وزاري ضم وزيري الاقتصاد والتجارة الخارجية والاتصالات والتقانة استمرت عدة أيام التقى فيها كبار المسؤولين الإيرانيين وجرى خلالها التوصل لعدد من الاتفاقيات والتفاهمات لتسريع تنفيذ الاتفاقيات الموقّعة بين الرئيسين بشار الأسد وإبراهيم رئيسي.

كما وتأتي بعد زيارة قام بها وزير الخارجية فيصل المقداد إلى العاصمة المصرية القاهرة في 15 من الشهر الجاري، حيث اجتمع من خلالها مع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا والتي تضمنت بالإضافة إلى مصر والأردن والسعودية والعراق ولبنان.

(د ع)