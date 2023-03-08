​​​​​​​عبد اللهيان في دمشق غداً

كشفت صحيفة الوطن المقربة من حكومة دمشق أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيصل دمشق غداً، قادماً من تركيا، وبأنه سيُجري في دمشق مباحثات متعلقة بتعزيز العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية بما فيها المحادثات الجارية بخصوص انعقاد اجتماع رباعي يضم وزراء خارجية (سوريا وروسيا وإيران وتركيا).

زيارة عبد اللهيان تأتي بالتزامن مع إعلان ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي الإثنين، أنه يجري العمل على ترتيب متكتم وهادئ لاجتماع يضم وزراء خارجية (روسيا وسوريا وتركيا وإيران).

وقال بوغدانوف: "نحن نعمل على ذلك أستطيع أن أخبركم أننا اتفقنا على عدم الكشف عن التفاصيل حتى يحين الوقت، ليس كل شيء بهذه البساطة، يجب أن نعمل بتكتم وفق مبادئ الدبلوماسية الهادئة".

وهذا وأعلن السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي، الأربعاء 1 آذار، أن وزير خارجية بلاده حسين أمير عبد اللهيان سيزور روسيا خلال آذار الجاري.

(م ش)