​​​​​​​عبد الكريم عمر: اعتراف البرلمان الكتالوني بالإدارة الذاتية هو البداية

أوضح الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عبد الكريم عمر، أن الإدارة الذاتية ثمّنت وقيّمت بشكل إيجابي إعلان البرلمان الكتالوني الاعتراف بالإدارة الذاتية ككيان سياسي، وقال: "نعتقد أن هذا القرار له علاقة بالدور الذي لعبه الكرد ومكونات شمال وشرق سوريا في مواجهة الإرهاب، الذي كان يهدد المنطقة والمجتمع الدولي برمته".

وكان البرلمان الكتالوني قد اعترف في الـ 20 من تشرين الأول الجاري، في الذكرى الـ 4 لتحرير مدينة الرقة من مرتزقة داعش، الاعتراف بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا سياسياً، ويعد هذا القرار الأول من نوعه، وأول اعتراف تناله الإدارة الذاتية بشكلٍ رسمي.

وأشار عبد الكريم عمر إلى وجود عدّة نقاط ساهمت في إصدار البرلمان الكتالوني قرار للاعتراف بالإدارة الذاتية ككيان سياسي، منها أن: "المنطقة (سوريا) تعيش منذ سنوات صراعات وحروب طائفية، واستطعنا أن نبني إدارة ذاتية بين مختلف مكونات شمال وشرق وسوريا، عقب الاتفاق على تنظيم عقد اجتماعي يُلبي متطلبات كافة المكونات".

ونوه عبد الكريم عمر إلى نقطة أخرى، وهي أن مناطق شمال وشرق سوريا هي المنطقة الوحيدة في الشرق الأوسط التي توجد فيها ثلاث لغات رسمية وهي الكردية والعربية والسريانية، بالإضافة إلى أن الدور الذي لعبته المرأة في الإدارة الذاتية إن كان من الناحية العسكرية في مواجهة الإرهاب، وحماية مكونات المنطقة أو من حيث إدارة المنطقة. ونقطة أخرى وهي حماية المكونات الدينية كالإيزيديين والمسحيين، وقال: "ذكرنا في العقد الاجتماعي إعطاء تمييز إيجابي للمكون السرياني، هذا المكون الأصيل".

وقال عمر: "أعتقد أن كل هذه النواحي الإيجابية في الإدارة الذاتية هي التي شجعت البرلمان الكتالوني للاعتراف بالإدارة الذاتية ككيان سياسي، والذي دعا مؤسسات وفعاليات المجتمع المدني الكتالوني لتطوير العلاقات مع الإدارة الذاتية".

في دبلوماسيتنا نعتمد على تطوير العلاقات مع المجتمعات

وحول ترحيب المجتمع الكتالوني بالقرار الذي اتخذه البرلمان، أوضح عمر: "نحن في الإدارة الذاتية نعتمد في دبلوماسيتنا على تطوير العلاقات مع المجتمعات، لأننا مجموعة غير دولتية. الدول تتعامل مع بعضها البعض على أساس المصالح على حساب المجتمعات غير دولتية".

وبيّن عمر أن الإدارة الذاتية تعتمد في دبلوماسيتها على تطوير العلاقات مع مؤسسات المجتمع الدولي، والفعاليات الاجتماعية، والنقابات، والإعلام، والمثقفين والكُتّاب والأكاديميين. وقال: "كان هناك صدى إيجابي بين عموم المجتمعات، ومن بينهم المجتمع الكتالوني قبل قرار الاعتراف".

عمر أكد أن الدبلوماسية التي اتبعتها الإدارة الذاتية كانت لها تأثير كبير ضمن المجتمعات العالمية، وقال: "عندما سمح الرئيس الأمريكي الأسبق ترامب لحزب العدالة والتنمية باجتياح مناطق شمال وشرق سوريا عبر مكالمة هاتفية، رأينا كيف اعترض الرأي العام الأمريكي والمجتمع الأمريكي في الداخل والخارج على القرار، وشكلوا ضغطاً كبيراً لكي يتراجع ترامب عن قراره".

وتابع عمر: "التجربة الأخرى. أثناء مقاومة كوباني وإعلان اليوم العالمي للتضامن مع كوباني رأينا كيفية نزول المجتمعات العالمية إلى الشوارع للتعبير عن تضامنهم مع مقاومة كوباني".

وأشار عبد الكريم عمر إلى أن الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وجّهت رسالة شكر إلى رئاسة البرلمان والبرلمان الكتالوني والشعب الكتالوني، على اتخاذهم هذا القرار التاريخي، الذي سيكون له أثر إيجابي على تطوير العلاقات بينها وبين الشعب الكتالوني. وقال: "كما وتم توجيه رسالة شكر أيضاً إلى الأحزاب التي دعت والتي دعمت قرار الاعتراف بالإدارة الذاتية".

وأكد عمر: أن "الإدارة الذاتية ستعزز العلاقات مع الشعب الكتالوني. وأن هذا القرار يشجعها ويدفعها لتعزيز العلاقات مع الشعوب الأخرى التي نعتبرها حلفاء وأصدقاء للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومكونات المنطقة".

وكشف عبد الكريم عمر أن الخطوة التي خطاها البرلمان الكتالوني هي البداية، وقال: "دخلنا مرحلة جديدة. يمكن أن يكون هناك اعترافات من برلمانات أخرى ومن ضمنها البرلمان الباسكي الذي يتمتع بحكم ذاتي ضمن إسبانيا".

(ف)

ANHA