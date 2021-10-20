​​​​​​​عبد الكريم عمر يوجه الشكر باسم الإدارة الذاتية ومكوناتها للشعب والبرلماني الكتالوني

صوت اليوم البرلمان الكتالوني على مسودة قرار الاعتراف بشكل رسمي بالإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا على أساس الكونفدرالية الديمقراطية كموضوع سياسي" ، وحث "المؤسسات الكتالونية على إقامة علاقات مؤسسية الادارة الذاتية.

واوضحت مسودة القرار التي صوت عليه البرلمان الكتالوني على: "بين كاتالونيا والإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا هناك رابط وثيق وقوي من التضامن الدولي بين الحركات الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني الكتالوني. وأن هذه الشبكة من التضامن الشعبي بين كاتالونيا وكردستان هي فرصة للاستكشاف والتقدم نحو أشكال أخرى من إعادة الإعمار بعيدًا عن الرأسمالية الوحشية" كما جاء في النص.

الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الادارة الذاتية لشمال شرق سوريا عبد الكريم عمر توجه باسم الإدارة الذاتية ومكونات المنطقة من الكرد والعرب والسريان والاشور بالشكر للشعب الكتالوني والبرلمان الكتالوني، الذي اعترف بالإدارة الذاتية.

وأوضح عبد الكريم عمر أن الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بذلت تضحيات كبيرة في سبيل حماية القيم الانسانية والاخلاقية، وقدمت تضحيات كبيرة للقضاء على الإرهاب الذي كان محدقا بالمنطقة والعالم أجمع.

واكد عمر: "إن موقف كتالونيا يعطينا دفعاً كبيراً في الاستمرار بالقيم التي نؤمن بها ونتبناها، ونرى إن هذه القيم كفيلة لبناء سوريا ديمقراطية لا مركزية".

ويعد قرار البرلمان الاوربي اول اعتراف رسمي تناله الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

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ANHA