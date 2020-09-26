​​​​​​​عباس: تحركات PDK خطوة خطيرة وتُهدد مساعي الوحدة الكردية

ربط الأمين العام لحزب التجمع الوطني الكردستاني محمد عباس حفر الحزب الديمقراطي الكردستاني الخنادق وبناء المتاريس على طول الشريط الحدودي الفاصل بين روج آفا وباشور كردستان بزيارة نيجيرفان البرزاني إلى تركيا واللقاء بأردوغان، وقال: "هناك علاقات قوية بين أردوغان والحزب الديمقراطي الكردستاني".

وزار نيجرفان البرزاني في 4 أيلول تركيا، وخلال الزيارة التقى بوزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعقب الزيارة صرح أوغلو بأنهم اتفقوا على موضوع حزب العمال الكردستاني.

وأشار محمد عباس: "إذ طرحنا سؤالًا على الحزب الديمقراطي الكردستاني عن سبب حفره الخنادق والمتاريس سيرد بأنها مسألة أمنية، ولنفترض ذلك جدلًا، ولكن يجب أن نعرف نحن أيضًا لماذا أقدمتم على هذه الخطوة، هل توجهون سلاحكم صوبنا أم أن هناك خطر يهدد الحزب الديمقراطي الكردستاني، أم هناك خطر على الوجود الكردي! أم ماذا؟".

وبيّن محمد عباس: "في حال لم ينظر إلينا الحزب الديمقراطي الكردستاني بأننا إخوة لهم؛ ولنفرض بأننا دولتان متجاورتان، فحسب الأعراف الدولية حينما تستقدم دولة ما قواتها وسلاحها وتحفر الخنادق على الشريط الحدودي لدولة مجاورة لها يجب أن توضح ذلك للطرف الآخر".

وأكد عباس أنه من حق الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية تشكيل وفد للتواصل مع الحزب الديمقراطي الكردستاني والاستفسار حول أسباب استقدم الأخير لقواته وبناء متاريس وحفر الخنادق على الشريط الحدودي بين الجانبين، وعلى الحزب توضيح ذلك، وقال: "استقدام القوات بحاجة إلى دراسة وموافقة من قبل كلا الجانبين".

حفر الخنادق وبناء المتاريس يهدد مساعي وحدة الصف الكردي

وشدد محمد عباس على ضرورة ابتعاد الحزب الديمقراطي الكردستاني عن الممارسات التي لا تخدم القضية الكردية، وقال: "مثل هذه الخطوة ستكلف الحزب الديمقراطي الكثير، وعليه توضيح الأسباب في أسرع وقت ممكن، لأننا لا نقبل بمثل هذه الممارسات".

وأكد محمد عباس أن بناء الحزب الديمقراطي الكردستاني المخافر والمتاريس على الشريط الحدودي بين روج آفا وباشور كردستان يهدد مساعي وحدة الصف الكردي، وقال: "الخطوة التي أقدم عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني تُهدد مساعي وحدة الصف الكردي وتضعها في خطر كبير، ليس على الصعيد الكردي في روج آفا فقط، بل على الصعيد الكردستاني والدولي أيضًا".

محمد عباس قال: "أي تحرك يقدم عليه الحزب الديمقراطي الكردستاني لأردوغان إصبع فيه"، ودعا البرزاني إلى عدم التعاون مع أردوغان.

(أ ب)

ANHA