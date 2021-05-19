​​​​​​​عباس لا سلام من دون القدس ونتنياهو إما الردع أو الاقتحام

وقال الرئيس الفلسطيني خلال كلمته أمام البرلمان العربي إن ما تقوم به إسرائيل في غزة "إرهاب دولة منظم وجرائم حرب" يعاقب عليها القانون الدولي، مؤكدًا "عدم التهاون في ملاحقة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية".

كما أشار إلى أن "العمل منصب على وقف العدوان على شعبنا في القدس والضفة وغزة".

وكان الرئيس الفلسطيني، أكد خلال لقائه المبعوث الأميركي هادي عمر، على "ضرورة تدخل الإدارة الأميركية لوضع حد للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في كل مكان، ووقف التصعيد الإسرائيلي، والبدء بجهود للتوصل إلى حل سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية، لأن الأمن والاستقرار سيتحققان عندما ينتهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية".

إلى ذلك، شدد على أن "الجانب الفلسطيني مستعد للعمل مع اللجنة الرباعية الدولية، من أجل تحقيق السلام العادل والدائم الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وفق ما أقره القانون الدولي".

يشار إلى أن البرلمان العربي عقد جلسة طارئة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة رئيس البرلمان عادل بن عبد الرحمن العسومي، ومشاركة كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والرئيس الفلسطيني.

وتناقش الجلسة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وانتهاكاته المستمرة لحرمة المسجد الأقصى، وعدوانه على قطاع غزة، فضلًا عن التهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح، وسياسة الاستيطان التوسعية المستمرة في الأراضي الفلسطينية.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، إن حركتي حماس والجهاد أطلقتا أكثر من 4 آلاف صاروخ.

وأضاف نتنياهو في لقائه مع دبلوماسيين أجانب: "حماس تستهدف الجميع وتستخدم المدنيين لحماية نفسها". وأكد أن إسرائيل تحاول القضاء على قدرات حماس العسكرية.

وتابع: "لدينا خياران إما الردع أو الاقتحام ونحن في مرحلة الردع"، وقال "نقوم بقصارى جهدنا لخفض التصعيد".

وأشار إلى أن حماس قامت ببناء شبكة أنفاق تحت الأرض. وأوضح "حماس تقوم بتخزين الأسلحة داخل شبكة الأنفاق في غزة تحت المناطق السكنية"، وتابع "نقوم بجهود لتجنب سقوط مدنيين".

(ش ع)