​​​​​​​اعتصام سيمالكا يتواصل في يومه الـ 95 مع استمرار PDK في الاستيلاء على جثامين 5 شهداء

تتوافد مكونات شمال وشرق سوريا إلى خيمة الاعتصام وقطع مئات الكيلو مترات للتوجه إلى معبر سيمالكا الحدودي للمشاركة في الاعتصام والمطالبة بتسليم جثامين شهداء خليفان.

لا زالت فعاليات خيمة الاعتصام منذ 95 يوماً في معبر سيمالكا مستمرة، رغم قساوة البرد، إلا أن الأهالي صامدون تحت خيمة الاعتصام حتى استلام جثامين الشهداء.

لم يستجب حتى الآن الحزب الديمقراطي الكردستاني لمطالب المعتصمين رغم المناشدات السلمية من قبل مكونات شمال وشرق سوريا والمنظمات الإنسانية والحقوقية، المتمثلة بتسليم جثامين شهداء كمين خليفان إلى ذويهم.

كان مسلحو الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد نصبوا في الـ 28- 29 من آب/ أغسطس الماضي، كميناً غادراً لـ 7 مقاتلات ومقاتلين من الكريلا في ناحية خليفان، أسفر عن استشهاد 5 منهم وأسر واحد مصاب، فيما عاد السابع إلى نقطته، حسب بيان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي.

هذا واستلم اليوم الجمعة، أهالي ناحية كركي لكي المناوبة من أهالي ناحية جل آغا وسط الشعارات التي تندد بخيانة الديمقراطي الكردستاني.

وبعد استلام المناوبة، ألقت الرئيسة المشتركة لناحية كركي لكي، نوروج أحمد كلمة أكدت فيها: "رغم دخول خيمة الاعتصام يومها الـ 95 والتي دعا إليها مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، إلا أن الديمقراطي الكردستاني يرفض مطالب الأهالي".

أضافت نوروج" إن المعتصمين عاهدوا على الاستمرار في الاعتصام تحت الخيمة في معبر سيمالكا حتى استلام جثامين الشهداء".

وتابعت "إن أمهات السلام والشبيبة الثورية توجهوا صوب بوابة فيش خابور لتسليم رسالتهم إلى مسؤولي الديمقراطي الكردستاني والاستجابة لمطالب عوائل الشهداء بتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم، إلا إن رد الحزب الديمقراطي على رسالتهم كان إغلاق المعابر الإنسانية".

(ع ع /ف)

ANHA