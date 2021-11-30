​​​​​​​اعتصام سيمالكا.. اتحاد المتعهدين في إقليم الجزيرة يطالب PDK بإنهاء عدائه للكرد

وتوافد أعضاء اتحاد المتعهدين في إقليم الجزيرة، اليوم الثلاثاء، إلى خيمة الاعتصام في يومها الـ 57، والتي دعا إليها مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة في معبر سيمالكا الحدودي؛ للمطالبة بتسليم جثامين شهداء الكريلا الذين استشهدوا في كمين لقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وكانت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني قد نصبت في الـ 28- 29 آب الماضي، كميناً غادراً لـ 7 مقاتلين من الكريلا في ناحية خليفان، أسفر عن استشهاد 5 مقاتلين وأسر مقاتل مصاب، فيما نجا السابع، حسب المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي.

وتجمّع أعضاء اتحاد المتعهدين أمام خيمة الاعتصام، مرديين الهتافات التي تحيي مقاومة الكريلا، وتدين خيانة الديمقراطي الكردستاني، بالإضافة إلى رفعهم لصور شهداء الحرية.

وهناك وقفوا دقيقة صمت، من ثم ألقي بيان إلى الرأي العام، قرأه عضو اتحاد المتعهدين في قامشلو، حسين حاج حسن.

وأوضح البيان: "في الوقت الذي تطالب فيه القوى الوطنية الكردستانية بتوحيد الصف الكردي ومحاربة أعداء الشعب الكردي، يتجه الديمقراطي الكردستاني إلى مد يده للفاشية التركية التي تريد القضاء على الوجود الكردي".

وعد البيان أن ما يمارسه الديمقراطي الكردستاني هي أعمال عدائية تجاه الكرد"، مطالباً الديمقراطي الكردستاني بترك المصالح الحزبية الضيقة، والعمل على توحيد الصف الكردي.

كما طالبه البيان بتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم، والاستجابة لمطالب المعتصمين في معبر سيمالكا".

(ع ع/آ)

ANHA