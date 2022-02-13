​​​​​​​اعتصام للجالية الكردية في لبنان تنديداً بالمؤامرة الدولية بحق القائد أوجلان

وتجمع المئات من أبناء الجالية الكردية إلى جانب أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي وممثلين عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وجمعية نوروز الثقافية الاجتماعية وجمعية جين، في العاصمة اللبنانية بيروت للتنديد بالمؤامرة الدولية على قائد الشعب الكردي عبدالله أوجلان في الذكرى الـ 23 للمؤامرة الدولية.

الاعتصام بدأ بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها قراء بيان باسم الجالية الكردية في لبنان من قبل، أحمد محمد، الذي قال: "بمرور ثلاثة وعشرين عاماً على المؤامرة الدولية التي استهدفت فيلسوف الأمة الديمقراطية القائد عبدالله أوجلان إننا باسم الجالية الكردية في لبنان ندين ونستنكر هذه المؤامرة وندعو منظمة الأمم المتحدة والعالم الحر للتحرك و إطلاق سراح القائد عبدالله أوجلان".

كما تم قراءة بيان باسم رابطة نوروز الثقافية الاجتماعية في لبنان من قبل العضوة نسرين خضر التي قالت: "إننا سنبقى نناضل مستنيرين بفكر وفلسفة القائد أوجلان، التي هي طريق خلاص الشعوب المضطهدة، وتحقيق حريتها"، مؤكدة أنه لا حرية للشعب الكردي وعموم شعوب الشرق الأوسط بدون حرية القائد أوجلان.

تلاها قراءة بيان باسم مؤتمر ستار في لبنان من قبل العضوة ارزية أحمد، وقالت: "سنواصل النشاطات والفعاليات المشروعة والديمقراطية لمواجهة السياسات الفاشية للأنظمة الاستبدادية الديكتاتورية، ونصعد من النضال الديمقراطي حتى نيل حرية القائد أوجلان".

ثم ألقى ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في لبنان عبدالسلام أحمد كلمة وقال: "نستذكر بهذه المناسبة شهداءنا ونستنكر المؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان، التي مر عليها ثلاثة وعشرون عاماً وسط عزلة مشددة هي استكمال لفصول المؤامرة".

تلاها قراء بيان باسم حركة الشبيبة الثورية السورية في لبنان، من قبل العضوة لافا بكر التي استنكرت المؤامرة وأكدت أن الشبيبة سيواصلون النضال على نهج وفكر القائد حتى إفشال المؤامرة ونيل حرية القائد أوجلان.

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ANHA