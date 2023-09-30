​​​​​​​اعتراف لبشار الأسد

قال الأسد في مقابلة مع تلفزيون الصين المركزي (CCTV)، رداً على سؤال عن تقييمه الوضع الحالي في سوريا: "الوضع الحالي بكل تأكيد غير جيد أو سيئ، لنكن واضحين هو وضع سيئ، والمعاناة تزداد".

وبيّن الأسد أن الحرب على سوريا لم تنتهِ، وقال: "ما زلنا في قلب الحرب حالياً، والآن منطقتنا تواجه حرباً فيها نوعين من الخطر، خطر الليبرالية الحديثة الغربية والتي نشأت في أمريكا، وخطر التطرف".

وعن رأيه بأكبر عائق أمام حل القضية السورية، أعتبر الأسد أنه العائق المتمثل بالتدخّل الأجنبي "ولو أبعدنا هذا التدخّل الخارجي، فالمشكلة السورية التي تبدو معقدة هي ليست كذلك يمكن أن تُحل في أشهر قليلة وليس في سنوات".

(م ش)