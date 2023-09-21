​​​​​​​اعتراض أوكرانيا 36 صاروخاً روسياً

أعلنت أوكرانيا اعتراض 36 صاروخاً من أصل 43 أطلقتها روسيا خلال الليل في 20 أيلول، وحذرت من "أشهر مقبلة صعبة" بعد الهجوم الصاروخي الروسي الذي وصفته بـ "الهائل".

وقال معاون مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أوليكسي كوليبا على مواقع التواصل الافتراضي: "ليلة أمس شنت روسيا هجوماً هائلاً على أوكرانيا، تنتظرنا أشهر صعبة مقبلة، روسيا ستواصل مهاجمة منشآت الطاقة والمنشآت الأساسية الأوكرانية"، وذلك بعد إعلان السلطات في كييف اعتراض 36 صاروخاً من أصل 43 أطلقتها موسكو فجر الخميس.

وقال قائد القوات المسلحة الأوكرانية الجنرال فاليري زالوجني: "إن الصواريخ أُطلقت على مراحل عدة من 10 طائرات حربية روسية".

وفي مدينة خيرسون الجنوبية، بالقرب من الخطوط الأمامية قُتل شخصان وأصيب خمسة على الأقل بعد أن أصابت غارة مبنى سكنياً، حسب ما قال الحاكم الإقليمي. وأصيب سبعة أشخاص في كييف، بينهم فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات، حسب ما أفاد عمدة المدينة، وتضررت بعض المباني السكنية والتجارية. وقال الحاكم الإقليمي إن 6 غارات على الأقل أصابت منطقة سلوبيدسكي في خاركيف، ما ألحق أضراراً بالبنية التحتية المدنية. وأضاف عمدة المدينة أنه تم نقل شخصين إلى المستشفيات.

وأصيب سبعة أشخاص، وتم إنقاذ شخص واحد على الأقل من تحت الأنقاض في تشيركاسي بوسط أوكرانيا، حسب إيهور كليمينكو، وزير الشؤون الداخلية الأوكراني.

وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر بيان، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 19 طائرة مسيّرة أوكرانية: "في ليلة 20-21 سبتمبر، تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".

(س ع)