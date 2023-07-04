​​​​​​​اعتراض عدة طائرات مسيّرة قرب موسكو

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، إن: "أنظمة دفاعتنا الجوية دمرت أربع مسيرات أوكرانية في منطقة موسكو الجديدة.. كما تم إسقاط مسيرة أخرى بوسائط الدفاع الالكتروني (وسائط الحرب الالكترونية) في منطقة أودينتسوفو في ضواحي موسكو".

وأكدت الوزارة أن الدفاعات أسقطت جميع المسيرات دون وقوع إصابات، حسب ما نقلت شبكة روسيا اليوم.

وكان مصدر في خدمة الطوارئ، قد أفاد بأن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرتين في منطقة موسكو الجديدة بالقرب من قرية كريفوشيفو دون وقوع إصابات. إلى ذلك تم إسقاط مسيرة بالقرب من قرية فالويفو، وأخرى في منطقة كوبينكي.

من جهته أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، أنه بهدف ضمان أمن الطائرات تم توجيه الرحلات الجوية من مطار فنوكوفا إلى مطارات أخرى، وذلك إثر هجوم بمسيرات تم التصدي له بضواحي العاصمة.

احتدام المعارك قرب باخموت

وقالت المتحدثة باسم وزير خارجية روسيا ماريا زخاروفا إن أوكرانيا حاولت استهداف بنية تحتية بما في ذلك مطار و "هذا عمل إرهابي آخر".

يأتي ذلك فيما أفاد رئيس المركز الصحافي لقوات مجموعة "المركز" الروسية ألكسندر سافتشوك، اليوم الثلاثاء، بأن: "القاذفات المقاتلة الروسية من طراز "سو-34"، دمرت بقنابل جوية موجهة 3 نقاط انتشار مؤقتة ومعقلًا واحدًا للقوات الأوكرانية على محور كراسنو ليمانسك".

وقالت أوكرانيا أمس الاثنين، إن قواتها: "استعادت المزيد من الأراضي على الجبهتين الشرقية والجنوبية الأسبوع الماضي"، وهو ما وصفه الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأنه تقدم في أسبوع "صعب" في الهجوم المضاد الأوكراني على القوات الروسية.

وقالت ماليار إن: "القوات الأوكرانية استعادت 37.4 كيلومتر مربع من الأراضي في قتال عنيف خلال أسبوع حتى الآن".

(د ع)