​​​​​​​اعتقالات تعسفية ومصير مجهول يواجه السوريون في مناطق حكومة دمشق

شنت دورية مشتركة تضم عناصر من شعبة المخابرات العسكرية والجوية وأمن الدولة وأمن الفرقة الرابعة التابعة لقوات حكومة دمشق، حملة اعتقالات واسعة في منطقة الشامية الواقعة ضمن مناطق سيطرتها بدير الزور، بالإضافة إلى مدينتي القورية والميادين في ريف دير الزور الشرقي، حسب ما نقله المرصد السوري.

وأفاد المرصد بأن الحملة أسفرت عن اعتقال 13 شخصاً بشكل تعسفي، دون معرفة التهم الموجّهة إليهم، وجرى اقتيادهم إلى جهة مجهولة.

وتستمر قوات حكومة دمشق في شن حملة اعتقالات واسعة ضد المدنيين في مدينة دير الزور وأحيائها، وسط مصير مجهول يلاحق كل من اعتقل خلال الفترات السابقة.

وتشهد مدينة دير الزور انتشارا واسعا لحالة الفوضى والفلتان الأمني، دون أن تحرك تلك الجهات ساكناً حيال ما يتعرض له المدنيين من الانتهاكات والجرائم.

وأمس الاثنين، عمد عناصر من "الدفاع الوطني" التابع لحكومة دمشق على اختطاف شاب يبلغ من العمر 23 عاماً بحي الجورة بمدينة دير الزور وأقدم العناصر على رمي الشاب من الطابق الرابع وذلك بسبب مقاومة الشاب لمنعهم من سرقة هاتفه المحمول، ليفارق الشاب الحياة بشكل مباشر.

وكان المرصد السوري قد رصد بتاريخ 23 أيلول الفائت، اعتقال قوات حكومة دمشق 3 مدنيين، بشكل تعسفي، في شارع الوادي بمدينة دير الزور، بسبب امتناعهم عن دفع إتاوات مالية لعناصر دورية تابعة لها، كما قامت بمصادرة عدد من البسطات الخضروات والمواد الاستهلاكية في الحي ذاته، حيث جرى اقتيادهم إلى أحد المراكز الأمنية، دون معرفة مصيرهم.

(س ع)