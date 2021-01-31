​​​​​​​اعتقالات في روسيا أثناء تظاهرات مؤيدة للمعارض نافالني

وكان أنصار نافالني قد دعا، اليوم الأحد في موسكو، إلى مسيرات جديدة في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بالإفراج عن زعيم المعارضة المسجون بانتظار محاكمته التي من المقرّر أن تبدأ في الثاني من شباط / فبراير القادم.

بدورها، ذكرت منظمة "أو في دي انفو"، المتخصصة في متابعة التظاهرات، أن عمليات التوقيف جرت في35 مدينة روسية على الأقل، في وقت حظرت قوات حفظ النظام الوصول إلى وسط مدن عدة لمنع المحتجّين من الانضمام إلى التظاهرات "غير المرخصة" من قبل السلطات.

وأغلقت السلطات الروسية مركز المدينة بالكامل، وذلك بإيقاف حركة وسائل النقل العام، وإغلاق محطات المترو في مركز المدينة، كما أغلقت الطرق في وجه المارة على بُعد (من اثنين إلى أربع كم) من مكان التظاهر في ساحة لوبيانكا.

ووُضِع العديد من مساعدي نافالني بمن فيهم المحامي ليوبوف سوبولن، وشقيقه أوليغ نافالني، في الإقامة الجبريّة حتى أواخر آذار/ مارس، في انتظار محاكمتهم بتهم انتهاكهم القيود الخاصة بالحد من انتشار وباء كورونا المستجد، عبر دعوتهم إلى التظاهرات الاحتجاجية.

واعتقلت الشرطة الروسية المعارض نافالني (44 عامًا) داخل مطار في موسكو في 17 كانون الثاني/ يناير الجاري، لدى وصوله من ألمانيا، حيث كان يتعافى من حالة تسمم مفترضة بوساطة غاز أعصاب تمّ تطويره في العهد السوفييتي، وأمرت محكمة باحتجازه حتى موعد محاكمته بتهمة انتهاكه شروط إدانته سنة 2014 بعقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ.

(د أ)