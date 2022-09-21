​​​​​​​اعتقال شخصين متورّطَين بالفساد في منبج

يُعتقل المتورّطون في الفساد داخل مؤسسات الإدارة الذاتية أو قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا والذين استغلّوا مكتسبات الثورة لمصالحهم الشخصية واحداً تلوَ الآخر.

وبحسب مصادر في السلك القضائي؛ فقد تم اعتقال شخصين أحدهما باسم "ن.أ.ه" والآخر باسم "م.أ.إ" متورّطين بالسرقة وتقاضي الرشاوي داخل مؤسسات تابعةٍ لقوات سوريا الديمقراطية في منبج.

وفق المصادر ذاتها، أُلقي القبض على هذين الشخصين اللذين أعدّا وثائق مزوّرة في منبج لإضرارهما بمؤسسات الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية وبعد التحقيق وثبوت التهم الموجهة لها تم إدانتهما، وحكمت عليهما المحكمة الجزائية بالسجن ودفع غراماتٍ ماليّة، ولم تذكر تلك المصادر معلومات إضافية.

(ر)

ANHA